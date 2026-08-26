中九龍繞道豎井將改建停車場　油麻地將增100泊位　料4年後落成

中九龍繞道（油麻地段）去年底經已通車啟用，當局早前透露，會利用工程完成後留下、位於油麻地的施工豎井，改建成地下多層停車場，並設置自動泊車系統。路政署署長邱國鼎今日（26日）聯同工程團隊、立法會議員等實地視察豎井。



立法會議員鄭泳舜透露，豎井預計可提供約100個車位，署方指將於三、四年後落成。他又透露，舊油麻地警署旁邊的西九龍走廊橋底亦有數十個泊車位將落成，署方預計第三季啟用。



中九龍繞道（油麻地段）的施工豎井將改建成地下多層停車場，路政署署長邱國鼎（右四）今日聯工程團隊、立法會議員等實地視察。（路政署 Facebook 圖片）

中九龍繞道（油麻地段）的施工豎井將改建成地下多層停車場，提供100個泊位，料4年後落成。（路政署 Facebook 圖片）

中九龍繞道（油麻地段）的施工豎井將改建成地下多層停車場，提供100個泊位，料4年後落成。（路政署 Facebook 圖片）

豎井停車場深18米 位於上海街與甘肅街交界 引入自動泊車系統

路政署在社交網站發帖文表示，隨着中九龍繞道（油麻地段）去年年底順利通車啟用，為配合隧道施工而於建造的臨時豎井已經完成使命，團隊正積極籌備善用豎井空間，將其改建為公眾停車場並引入自動泊車系統。擬建的公眾停車場位於上海街與甘肅街交界，即玉器市場的旁邊，深18米，與底下的中九龍繞道（油麻地段）有隧道通風坑道相隔。

鄭泳舜到場視察：路政署預計可提供約100個車位

曾倡議改建豎井為公眾停車場的立法會議員鄭泳舜今日（26日）亦有到場視察，他引述署方指，停車場深六層，面積頗大，預計可提供約100個車位，他估計日後會以時租為主。署方將向立法會申請撥款及招標，之後再作設計，預計三四年後落成。

中九龍繞道（油麻地段）的施工豎井將改建成地下多層停車場，路政署署長邱國鼎（中）今日聯工程團隊實地視察。立法會議員鄭泳舜引述署方稱，預計可提供約100個車位。（路政署 Facebook 圖片）

中九龍繞道（油麻地段）的施工豎井將改建成地下多層停車場，路政署署長邱國鼎（右一）今日聯工程團隊、立法會議員等實地視察。（路政署 Facebook 圖片）

油麻地警署旁邊西九龍走廊橋底數十個泊車位預計第三季啟用

鄭泳舜又透露，油麻地警署旁邊的西九龍走廊橋底亦有數十個泊車位將落成，署方預計第三季啟用。但他提到，自政府拆除油麻地停車場大廈，加上復常後旅客來港，區內車位嚴重短缺，認為這百多個車位仍未足夠應付需求，已向政府反映，期望再增設車位。

路政署在帖文中表示，感謝議員提供的意見，會繼續完善方案及積極推展工程，務求早日為市民提供更便捷的智慧出行體驗。