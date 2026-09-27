穗禾苑數座消防裝置失效須停工　居民憂工程滯後　ICU撤回停工令

由「富林工程營造有限公司」承辦的沙田火炭居屋穗禾苑大維修工程，今年4月獲房屋局獨立審查組（ICU）撤銷停工令，至近日因消防年檢發現有4座樓宇的消防裝置失效，遭ICU勒令其中3座的外牆及公用部分維修工程停工。有居民表示，深受工程滯後困擾，近來未為意到相關消防裝置失效的通告，但近日曾聽見消防警鐘測試，又指大廈外牆維修工程拖延約三年，長期架設竹棚及棚網，令居民飽受蛇蟲鼠蟻入侵之苦，「十八樓都有老鼠走入嚟。」



房屋局回覆查詢時指，於9月24日接獲消防處通知，已向穗禾苑E、F、J座發出「消除火警危險通知書」，ICU遂於同日按《建築物條例》向承建商「富林」發出停工令；又說消防處9月26日已收到註冊消防裝置承辦商通知，相關「消除火警危險通知書」已獲遵辦，ICU會聯絡消防處確認屋苑工程的情況，盡快採取適當行動，包括撤回相關停工令。



報道刊出後一日，房屋局獨立審查組今日（28日）致函承建商富林，確認樓宇消防裝置已糾正欠妥之處，撤回停工令。同時，提醒加強地盤監督，防止違規行為。



位於沙田穗禾苑，其維修承辦商「富林工程營造有限公司」，近日遭房屋局勒令停工。（洪芷菁攝）

由「富林工程營造有限公司」承辦的沙田穗禾苑大維修工程，部分座數的外牆工程及公用部分維修工程近日遭ICU勒令停工。

消防年檢揭4座消防裝置失效 9.24 ICU向其中3座工程發停工令

記者本月26日到訪沙田穗禾苑，在屋苑內見到由ICU所頒的停工令及法團通告。該法團通告指，屋苑9月21日至23日進行全苑消防系統年檢，發現C、E、F及J座的消防裝置失效，需向消防處發出消防裝置關閉通知書。至9月24日，ICU向其中三座發出外牆及公用部分維修工程停工令，要求屋苑盡快恢復相關消防裝置及設備至有效運作，才考慮撤回命令。

該通告也提到，法團除已要求富林遵守停工令，也已要求管業處聯絡ICU了解撤回條件及後續安排，而管業處亦已安排註冊消防裝置承辦商繼續在9月25至28日進行上述座數消防裝置執修工作。

記者也在E座發現消防裝置失效通告，當中列明9月24日起，有多層的火警鐘扲手線路故障。

E座貼有消防裝置失效通告，提到多層的火警鐘扲手線路故障。（洪芷菁攝）

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沙田穗禾苑維修承辦商「富林工程營造有限公司」，遭房屋局勒令停工，停止進行外牆及公用部份的維修工程。（洪芷菁攝）

現場所見共6座以竹棚及棚網圍封

據記者現場所見，現場合共9座住宅大廈，當中D、E、F、G、H、J共6座大廈外牆，均以竹棚及棚網全面圍封；剩餘A、B、C三座大廈雖未搭建整棟棚網，樓宇外地面則停放着工程吊船。

記者另在屋苑D、E、F三座大廈發現，樓宇內部同樣搭建大量竹棚，單位窗戶尚未完成修繕，部分牆壁磚面亦未鋪設完畢。此外，苑內休憩公園、小型遊樂場等公用設施仍處於施工狀態，現場圍有水馬、堆放大量建築物料。

房屋局：如消防系統未正常運作即有火警危險 ICU會發停工通知

就穗禾苑情況，房屋局回覆指，ICU與消防處已聯合加強規管設有大型外牆棚架屋苑的消防安全，並設通報機制，如正在進行大型工程的屋苑消防系統未能正常運作，會被視為存在火警危險，消防處會發出消除火警危險通知書，ICU則會向承建商發出停工通知，直至火警危險適當消除。

局方稱，ICU於9月24日接獲消防處通知，已向穗禾苑E、F、J座發出「消除火警危險通知書」，ICU遂於同日按《建築物條例》向承建商「富林」發出停工令，命令其立即暫停該三幢大廈外牆及公用部份工程。

房屋局補充指，消防處於周五（26日）已收到註冊消防裝置承辦商通知，所有受影響消防裝置已完成維修並恢復正常，相關「消除火警危險通知書」已獲遵辦。ICU會馬上聯絡消防處確認工程情況，並儘快採取適當行動，包括撤回相關停工令。

消防處指大廈負責人已進行緊急維修 核查後會盡快建議ICU撤銷停工令

消防處回覆稱，分別於9月22日及23日接獲註冊消防裝置承辦商通知，表示穗禾苑正進行修葺或翻新工程的E座及J座的消防泵啓動線路及部分消防火警鐘掣線路出現故障，以及F座的消防泵啓動線路出現故障，需要關閉並進行維修。

處方隨即派員到上址巡查及進行風險評估，就消防裝置未能有效運作，向法團發出「消除火警危險通知書」，要求在指定期限前完成維修，並須在消防裝置停用期間提供相應的臨時消防安全措施；消防處亦在裝置停用期間加派消防車輛及資源處理所有涉及上址的火警召喚，並按機制建議ICU因應消防裝置損壞按《建築物條例》向相關工程承建商發出停工令。

消防處指，大廈負責人其後安排註冊消防裝置承辦商進行緊急維修，並於9月25日發出消防裝置及設備證書，處方隨即派員到場進行測試，確認所有消防系統已恢復有效運作，故「消除火警危險通知書」已獲遵辦，會在完成相關核查後，盡快建議ICU撤銷相關停工令。

苑內大廈張貼業主立案法團於2026年9月25日發出的通告，內容顯示當苑於9月21日至23日，為全苑9座大廈完成消防系統年度檢測，檢測後確認C、E、F、J座消防裝置失效。（洪芷菁攝）

大維修工程滯後 竹棚成蟲鼠入屋通道 居民不敢開窗

記者在屋苑遇到不少居民，不少人表示深受工程滯後困擾，近來並未為意大廈貼有相關消防裝置失效的通告，但近日曾聽見消防警鐘測試，至於談到工程進度及現況，他們無不表示擔憂。其中穗禾苑E座居民鄭先生說，屋苑今年的維修工程近乎停頓，僅知屋苑內有水喉工程進行，近日曾聽見數次消防警鐘測試，「今年根本就冇點開工，只有『執下頭執下尾』」。

對於大廈長期被竹棚圍封、工程滯後，鄭先生感無奈又無助，認為大廈長期搭棚帶來嚴重居住隱憂，大廈逐層搭建的竹棚、外牆圍網形同通道，「賊佬、蛇、蟲、鼠、蟻，乜都有，你搭咁耐呢，我哋就受苦受難受熱。」他並擔心密集竹棚存在火警風險，過往雖有居民於業主大會上提出意見，卻未被正視，「擔心都冇用，開會都輪唔到我哋講。」

有居民拍攝大廈內的重要通告。（洪芷菁攝）

居民單位廁所天花板滲水 疑與大維修工程有關

F座居民謝女士同樣不滿工程拖延三年未完工，長期封棚令單位無法開窗通風，衍生衛生問題：「十八樓都有老鼠走入嚟。」她稱大約一個月前收到屋苑消防測試通告，一兩星期前亦兩次聽到大廈警鐘測試響聲。

她形容，目前工程雖近乎停工，每日有三五名工人進入大廈內部，惟外牆完全沒有工人施工，不知內部工人作業內容。她又提到，目前遇上嚴重樓宇漏水問題，廁所天花板持續滲水，滲水位置鄰近電燈位，存在漏電安全隱患。據她了解，漏水源頭為天台維修工程，承建商於屋頂鑿穿孔洞後未妥善修復，苑內多戶住戶均面臨同款漏水問題。

F座居民謝女士同樣不滿工程拖延三年未完工，長期封棚令單位無法開窗通風，衍生衛生問題：「十八樓都有老鼠走入嚟。」（洪芷菁攝）

另一位居民徐先生也表示，曾於家中捉到五隻老鼠、一條蛇，全部均透過外牆棚網爬入屋內，為免石屎墜落、沙塵入屋，同時阻擋蛇蟲鼠蟻，住戶也不敢開窗，長期開冷氣。

徐先生說，穗禾苑全苑維修工程總造價約4億元，各住戶已繳納10萬至14萬元不等的維修費，但工程多年來進度緩慢、持續拖延，擔心工程最終會淪為爛尾工程。

居民楊先生另補充，樓宇內部工程殘缺的問題，走廊牆壁部分磚塊已被拆走、露出水泥基底，卻遲遲未鋪新磚；外牆竹棚部分竹材出現發霉情況，偶爾才有工人到場更換新竹。他又說，早期所有單位窗戶均參考宏福苑做法，以發泡膠封閉，目前相關發泡膠已全部清拆，但窗戶修繕、牆壁翻新工程均未完成。

居民楊先生補充，樓宇內部工程殘缺的問題，走廊牆壁部分磚塊已被拆走、露出水泥基底，卻遲遲未鋪新磚。（洪芷菁攝）

有46年樓齡的火炭居屋穗禾苑，於2014年收到強制驗樓通知，需要進行大維修。屋苑曾因4.6億元天價大維修而陷入爭議，原有法團更被推翻，幾經波折，最終2022年6月的居民大會通過總值3.88億元大維修工程，承建商為「富林工程營造有限公司」。

近百名業主及後入稟小額錢債審裁處，質疑大維修方案規模和金額被誇大，但法團一直忽視，導致各業主損失約2.2至3.3萬元，遂向法團主席、秘書追討合共逾9,000萬元。

大維修工程仍然繼續，屋苑9座大廈外牆均築起棚架，亦使用發泡膠封窗，直至宏福苑大火後，屋苑所用的棚網物料一度被質疑未符防火標準，房屋局獨立審查組於去年12月發出停工令，直至今年4月始撤銷。屋苑經建造業議會集體採購阻燃棚網後，承建商已將棚網重新上架，亦拆除窗外發泡膠。

沙田區議員陳壇丹上月在社交平台引述承建商指，其中7座的外牆工程預計今年12月完工。為滿足消防要求，E座及H座外牆棚網捲起並未有施工，預計分別於明年4月及明年3月完工。