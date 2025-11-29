大埔火災｜穗禾苑居民憂變翻版促拆棚網　禁工人帶煙和打火機上棚

大埔宏福苑火災傷亡慘重，當局初步懷疑令火勢迅速蔓延的元兇，有可能是棚網及用來封窗的發泡膠板，令其他正進行大型維修屋苑的居民人心惶惶，包括位於沙田火炭的老牌屋苑穗禾苑。其業主立案法團主席梁寶玲周五（28日）指，自2023年9月開始的工程原定今年6月完成，現時預計要延誤一年。她強調棚網安全，指相關政府部門一直有檢驗，法團亦有要求承建商「富林工程營造有限公司」拿取瑞士龍頭檢驗公司SGS的證書。她亦指，消防處昨日再到現場剪走棚網樣本作檢驗。



至於穗禾苑C座開始拆棚，她指純粹因為工程完成。她會再與承建商開會，商討能否在工程完成前拆除棚網。現時探討的方案為在完成批盪後拆棚，改以吊船上油漆。



不過，有居民稱憂心變宏福苑「翻版」，促盡快拆除棚網，「拆晒啲棚先會安心」。



沙田穗禾苑周四（27日）晚上召開緊急居民大會，有近200名居民與管理公司及承建商對質，詢問棚架、圍網何時清拆及逃生等一系列問題。

業主立案法團主席：工程延誤一年

穗禾苑業主立案法團主席梁寶玲今日指，居民在大會中主要的關注點為工程進度。她確認，自2023年9月開始的工程原定今年6月完成，現時預計要延誤一年，即明年6月才完成。她直指情況不理想，表示法團曾兩次不滿其中一座的工程成品，需承建商重造，故導致延誤。

至於穗禾苑C座開始拆棚，她指純粹因為工程完成，與其他因素無關。穗禾苑其餘8座依舊被棚架包圍，A座原定今日拆棚，暫時仍未開始拆除。

強調棚網安全 將研究能否提早拆棚

棚網是否阻燃引起公眾關注，梁寶玲強調現場的棚網安全，指相關政府部門一直有檢驗，法團亦有要求承建商拿取瑞士龍頭檢驗公司SGS的證書。她亦指，消防處昨日再到現場剪走棚網樣本作檢驗，但暫時未知結果。

她會再與承建商開會，商討能否在工程完成前拆除棚網。現時探討的方案為在完成批盪後拆棚，改以吊船上油漆。

工人上棚前需搜身 禁帶煙及打火機

有指大埔火災源頭是有工人在棚架上吸煙。梁寶玲指，承建商將推新措施，在工人上棚前需搜身，禁止他們帶煙及打火機上棚；亦會推舉報機制，若居民及工友舉報工人吸煙並附有照片，即可獲2,000元。

居民不賣賬：等佢拆晒啲棚先會安心

不過，穗禾苑A座居民周女士對居民大會內容不賣賬，她直指沒去開會：「一開會就嗌交。成日開會，嘥幾個鐘，完全解決唔到問題。」她的窗户被棚網封着，不見天日已兩年多。她稱大埔火災未發生前便已擔心棚網會引發火災，因為有很多易燃物，如發泡膠、膠桶等在棚架內，亦見過工人吸煙。她稱「等佢拆晒啲棚先會安心」。