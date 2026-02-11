宏福苑火災｜穗禾苑棚網下架兩個月　終獲集體採購送抵屋苑

大埔宏福苑大火後，政府12月初下令全港正進行大維修的樓宇，需限時移除棚網，並委託建造業議會為承建商集體採購，以確保棚網合格。不過，由房屋局獨立審查組管轄的5個居屋及租置屋邨，一度被建造業議會拒絕安排集體採購，當中包括火炭穗禾苑，至上月才確定可參與集體採購。經過兩個月後，新棚網終於周二（10日）送達屋苑。



圖為2026年2月10日，新棚網運抵穗禾苑。（鄧肇峰Facebook圖片）

沙田區議員鄧肇峰周二在社交平台稱，穗禾苑9座樓中，其中3幢在拆除棚網後，已改用吊船進行餘下外牆修茸工序。不過，其餘樓座（DEF及GHJ座）工程陷於停頓，原因是屋苑去年12月遵從發展局指示移除所有棚網，承建商一直未獲安排納入棚網集體採購計劃。

2025年11月30日，穗禾苑有近200名工人到場拆下棚網。（受訪者提供）

鄧肇峰稱，經過近一個月斡旋，在其致函建造業議會，以及沙田民政事務處、房屋局獨立審查組協助溝通下，採購問題已獲解決。負責工程的承建商富林工程營造有限公司，已於周二（10日）領取2,500張棚網，並將於本周六（14日）領取4,000張，將安排拉網、並由合資格人士簽發証書，以便向屋局獨立審查組申請復工。