宏福苑聽證會｜獨立顧問任穗禾苑大維修RI　杜淦堃質疑球證變球員

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第21場聽證會，披露市建局曾委任三間測量師行擔任「招標妥」獨立顧問，以第三方估算工程總價，降低圍標風險。然而，沙田穗禾苑大維修的註冊檢驗人員（RI），正是其中一間獨立顧問「富邦」。



代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃質疑，「富邦」在第一個工程做球證，但第二個工程做球員，並由另一名球證看管，似乎觀感上有問題？市建局樓宇復修部總監王思敬表示同意，稱「呢個我哋可以改善」。



穗禾苑自2023年起進行維修工程。（資料圖片／黃學潤攝）

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃。（資料圖片／廖雁雄攝）

市建局引入「招標妥」後，會安排獨立顧問進行大廈勘察，其範疇包括擬備回標分析報告等，以第三方估算工程總價，降低圍標風險。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，市建局2017年選出三間建築測量顧問擔任獨立顧問，包括萬邦測量師行（Multiple Surveyors Limited）、富邦測量師行（RS Surveyors Limited）、KC Surveyors Limited。市建局樓宇復修部總監王思敬確認，只有萬邦及富邦仍在任。

市區重建局樓宇復修部總監王思敬。（黃偉民攝）

王思敬承認，無法阻止獨立顧問在市場接其他工作，包括擔任註冊檢驗人員（RI），「唔能夠幫市建局做嘢，就唔接出面啲job。」但市建局規定不准在同一維修項目擔任獨立顧問和RI；如在其他項目擔任RI，就要申報利益，確保與法團沒有利益衝突。

王思敬起初表示，不記得曾否出現「萬邦」和「富邦」都擔任獨立顧問和RI的情況。杜淦堃隨後指出，很多資料顯示「富邦」在沙田穗禾苑大維修擔任RI，反問「你應該知？」王思敬即解釋「而家知，我未必知道每個case係邊個做RI」，公眾席聞言哄堂大笑。

杜淦堃質疑，「富邦」在第一個工程做球證，到第二個工程它落場做球員，由另一名球證看管，觀感上是否有問題？王思敬表同意，稱「呢個我哋可以改善。」王再次確認，所有員工已經申報利益，市建局亦已審閱有關聲明；如廉政公署發現有不正當交易，可以通知採取市建局探取行動。