維園網球場重建多用途場館　羅淑佩預料或下個五年規劃初期落成

政府在《施政報告》公布，有40多年歷史的維園網球場將重建為全天候多用途場館，舉辦更多大型賽事。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（27日）在電視節目《講清講楚 》表示，盡快就維園網球場館進行設計，爭取在首個第一個五年規劃動工，或於第三或四年動工，至於落成可能要到下一個五年規劃初期。



政府在《施政報告》公布，有40多年歷史的維園網球場將重建為全天候多用途場館，舉辦更多大型賽事。（黃偉民攝）

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文體旅局長羅淑佩指，維園有其限制，所以需要進行技術可行性研究，考慮到維園泳池剛重建不久，硬地足球場多用途、平日使用率高，在規劃設計網球場館時，不會改動兩項設施的設計，但網球場館不止一個主場，也需要有副場、練習場，故鄰近地方，如網球場後的小山丘會有機會需改動。

提到香港大球場，羅淑佩指，大球場座位多，如有需要可提供主場、副場、熱身場，每年可有一段時間劃出來作網球用途，讓香港有條件繼續爭取大型賽事，她形容因有大球場始有契機重建維園網球場。

就係大家考慮我重建維園網球場嗰幾年，如果喺香港仲要辦網球大型賽事，或者提前引入高級別賽事，大球場就係我答案。 羅淑佩

她說，當局正進行技術性研究，會盡快就維園網球場館進行設計，爭取在首個第一個五年規劃盡快動工，或於第三或四年動工，至於落成則可能要到下一個五年規劃初期。

她也提到，啟德體育園帶來啟發，在市中心、交通方便的地方辦大型盛事，大眾會喜歡，預料維園網球場重建後，成為新地標，有助拉動銅鑼灣、以至港南北的經濟。至於場館設計會否也有啟德體育園主場館的開合天幕，她說作為全天候場館，會有開合天幕的設計。