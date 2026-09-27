國慶前天氣酷熱　9.30多區氣溫午後達35度　本周後期有雨氣溫回落

【天文台／HKO／天氣／國慶／酷熱天氣／舒力基／遊日注意】天文台今午（27日）表示，受高空反氣旋影響，由明起至10月1日國慶日，香港天氣大致晴朗及酷熱，最高氣溫介乎33至34度。據天文台的自動分區天氣預報，9月30日日間尤為酷熱，多區氣溫午後會高達攝氏35度。



至本周後期，天文台預料一股東北季候風影響華南，本港大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫回落至攝氏31度。此外，熱帶氣旋舒力基會在未來兩三日橫過橫過日本以南海域，遊日市民需要注意。



高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今午本港酷熱，大部分地區氣溫上升至33度或以上。（鄧倩螢攝）

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明日日間酷熱 午後多區氣溫達33度

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日，為中國東南部大致晴朗及酷熱的天氣，明日至10月1日國慶日，氣溫介乎攝氏28至34度。明日（28日）大致天晴，早晚部分時間多雲，最低氣溫約28度；日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。

據天文台的自動分區天氣預報，明午2時，大埔、元朗、天水圍、觀塘、尖沙咀等多區氣溫達33度，上水氣溫更高達35度。

受高空反氣旋影響，本港天氣大致晴朗及酷熱，有市民今午在公園野餐，都選擇在有遮陰的草地位置。（鄧倩螢攝）

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9.30日間氣溫再飆升 多區午後氣溫達35度

綜觀九天天氣預報，9月30日的日間尤為酷熱，參照自動分區天氣預報，當日下午1時，大部分地區氣溫會介乎攝氏33至34度，將軍澳、上水、打鼓嶺、大埔等多區氣溫亦高達攝氏35度。

至於國慶日，本港氣溫介乎攝氏28至33度，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨。

綜觀九天天氣預報，9月30日的日間尤為酷熱，本周中後期有雨，氣溫稍為回落。（天文台）

天文台表示，受高空反氣旋影響，本港明日至10月1日天氣大致晴朗及酷熱。（鄧倩螢攝）

本周後期多雲有雨 氣溫稍為回落

天文台又預料，一股東北季候風會在本周後期逐漸影響華南，國慶之後的10月2日至6日期間，本港多雲、有幾陣驟雨，氣溫會稍為回落，氣溫介乎26至32度。

超強颱風舒力基未來兩三日橫過日本以南海域

熱帶氣旋方面，強颱風舒力基已增強為超強颱風，於今午4時集結於沖繩島之東南約110公里，預料向東北移動，時速約15公里，橫過琉球群島一帶。

天文台熱帶氣旋預測路徑圖顯示，舒力基未來兩三日會橫過日本以南海域，至本月29日減弱至強烈熱帶風暴。