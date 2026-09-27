天氣｜天文台再發出酷熱天氣警告　市區最高氣溫33度

天文台指出，今日（27日）大致天晴，日間酷熱及乾燥，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，吹輕微至和緩西南風。天文台展望，未來兩三日大致天晴及酷熱。國慶日及本周後期雲量逐漸增多及有幾陣驟雨。



天文台昨早（26日）一度發出酷熱天氣警告，今日（27日）早上6時45分再次發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。



圖為截至9月27日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

颱風舒力基料向東北移動 移向日本以南海域

天文台指出，受高空反氣旋影響，未來兩三日中國東南部天色大致良好及酷熱。預料一股東北季候風會在本週後期逐漸影響華南，該區雲量逐漸增多及有幾陣驟雨。

此外，今日（27日）凌晨約5時，颱風舒力基集結在沖繩島以南約210公里，預料向東北移動，時速約15公里，橫過琉球群島以東海域，隨後移向日本以南海域。

天文台指出，今日（27日）大致天晴，日間酷熱及乾燥，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高。（李家傑攝）

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國慶日間部分時間有陽光 有幾陣驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）和後日（29日）大致天晴，日間酷熱，早晚部分時間多雲。但下周三（30日）部分時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。

去到國慶（10月1日）大致多雲，日間部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，之後一連四日（2日至5日）都有幾陣驟雨，但日間短暫時間有陽光，甚至部份時間天色明朗。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月27日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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