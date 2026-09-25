中秋節天氣｜今日早晚部份時間多雲　市區最高氣溫32度

今日（25日）正值中秋佳節，天文台指出，今日大致天晴，早晚部份時間多雲，日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩偏東風。天文台展望明日（26日）至下周中期大致天晴及酷熱，早晚部份時間多雲。



圖為截至9月25日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋移向台灣以東海域一帶 未來一兩日逐漸增強

天文台指出，隨着影響華南沿岸的東北季候風逐漸緩和，今明兩日該區天色大致良好，漸轉酷熱。

高空反氣旋會在下周初至中期覆蓋廣東，該區風勢微弱，天色普遍晴朗，內陸地區極端酷熱。預料另一股東北季候風會在下周後期影響華南，該區有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。

此外，今日（25日）凌晨約5時，熱帶氣旋舒力基集結在沖繩島之東南偏南約830公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向台灣以東海域一帶，並在未來一兩日逐漸增強，隨後轉向東北方向大致移向日本以南海域。

天文台指出，今日（25日）大致天晴，早晚部份時間多雲，日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩偏東風。（李家傑攝）

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中秋翌日日間酷熱 國慶當日有幾陣驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，中秋節（25日）翌日公眾假期（26日）部份時間有陽光，日間酷熱及乾燥，早晚大致多雲，最高氣溫33度。之後一連三日（27日至29日）都是大致天晴，日間酷熱及乾燥。

但去到下周三（30日）部份時間有陽光，日間酷熱及乾燥；稍後局部地區有驟雨。國慶當日（10月1日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，之後兩日（2日及3日）均有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月25日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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