天氣｜天文台發出酷熱天氣警告 預料今日酷熱 市區最高氣溫33度
撰文：凌逸德
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今日（26日）正值中秋節翌日，天文台指出，大致天晴，早晚部份時間多雲，日間乾燥及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，吹微風。天文台展望，下周初至中期大致天晴及酷熱，早晚部份時間多雲。
天文台同日早上6時45分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。
高空反氣旋料為中國東南部帶來酷熱天氣 東北季候風下有驟雨降溫
天文台指出，高空反氣旋會在未來數日為中國東南部帶來大致良好及酷熱的天氣，預料一股東北季候風會在下週後期影響華南，該區有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。
另外，今日（26日）凌晨約5時，強烈熱帶風暴舒力基集結在沖繩島以南約460公里，預料向北或西北偏北移動，時速約12公里，移向琉球群島一帶，隨後轉向東北方向橫過日本以南海域。
▼9月17日晚 維園「國際中秋綵燈匯」亮燈▼
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明日起一連三日天晴酷熱 國慶當日有幾陣驟雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日起一連三日（27至29日）大致天晴，日間酷熱及乾燥。去到下周三（30日）部份時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。國慶起一連四日（10月1日至4日）都是有幾陣驟雨。
▼天文台九天天氣預報▼
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