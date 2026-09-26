天氣｜天文台發出酷熱天氣警告　預料今日酷熱　市區最高氣溫33度

今日（26日）正值中秋節翌日，天文台指出，大致天晴，早晚部份時間多雲，日間乾燥及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，吹微風。天文台展望，下周初至中期大致天晴及酷熱，早晚部份時間多雲。



天文台同日早上6時45分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。



圖為截至9月26日凌晨5時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

高空反氣旋料為中國東南部帶來酷熱天氣 東北季候風下有驟雨降溫

天文台指出，高空反氣旋會在未來數日為中國東南部帶來大致良好及酷熱的天氣，預料一股東北季候風會在下週後期影響華南，該區有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。

另外，今日（26日）凌晨約5時，強烈熱帶風暴舒力基集結在沖繩島以南約460公里，預料向北或西北偏北移動，時速約12公里，移向琉球群島一帶，隨後轉向東北方向橫過日本以南海域。

天文台指出，今日（26日）大致天晴，早晚部份時間多雲，日間乾燥及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

▼9月17日晚 維園「國際中秋綵燈匯」亮燈▼



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明日起一連三日天晴酷熱 國慶當日有幾陣驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日起一連三日（27至29日）大致天晴，日間酷熱及乾燥。去到下周三（30日）部份時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。國慶起一連四日（10月1日至4日）都是有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月25日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼

