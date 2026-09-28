裝修工涉打死巴士司機　吸煙問題起爭執　死者妻指夫稱遭不斷踢頭

裝修工人涉不滿遭一名巴士司機指斥食煙，向司機拳打腳踢，司機後來陷入昏迷，並在遇襲12天後死亡，工人否認謀殺，案件(HCCC 68/2025)今(28日)在高等法院續審。



警員作供指，事主當日報警後，他到現場時，事主透露遇上一名不相識的男子食煙，他斥責對方幾句，兩人起爭執，他離開升降機後遭吸煙男拳打至倒地，繼而遭到腳踢。死者妻子亦稱，事主曾向她提及遭襲擊者不斷踢頭。



被告譚潤超，52歲，裝修工人。他被控於2023年10月1日，在港謀殺任巴士司機的何洛文（48歲）。

被告譚潤超在高等法院受審。(葉志明攝)

事主向警指施襲者在電梯內食煙

案發時任警員的劉雙鋆供稱，他於2019年9月23日接報到達牛頭角淘大花園的平台位置，事主當時面部擦傷，鼻流血，其手指和手肘亦擦傷流血。事主對他說，當晚11時20分乘搭升降機，升降機內有一名不相識的男子食煙，事主斥責對方幾句，兩人便起爭執。他離開升降機後遭該男子拳打臉部，他倒地後該男子繼續踢他，然後才離開。劉在辯方盤問時承認，事主有因被襲擊而情緒激動。

妻指事主曾提及遭人不斷踢頭

死者的妻子許美寶指，事主被送往聯合醫院後，她曾陪伴事主，事主有提及受襲經過。她指事主曾對她說，他與施襲者因食煙問題爭執，並且：「打起上嚟。」事主稱他跌倒在地後，該人曾不斷踢他的頭。許在辯方盤問時同意事主也曾吸煙，但已戒掉這習慣。