裝修工涉不滿被投訴吸煙打人　受襲男其後死亡　工人否認謀殺開審

裝修工人在牛頭角淘大花園等候升降機時吸煙，惹來一名巴士司機指責。裝修工疑因此怒火中燒，在平台拳打腳踢該巴士司機。司機被襲後仍清醒，但翌日開始昏迷，他被送院救治，遇襲11天後不治。裝修工被捕後在警誡下稱：「嗰條友講粗口X我老母...一時激鬼氣咪打佢」。他否認謀殺罪，案件（HCCC68/2025）今（25日）在高等法院開審。



被告譚潤超，52歲，裝修工人。他被控於2023年10月1日，在港謀殺何洛文（48歲），生前任巴士司機。

被告譚潤超否謀殺罪，在高等法院受審。(葉志明攝)

被告曾踢事主的頭多次

控方案情指，被告於2023年9月19日晚上11時許，在牛頭角淘大花園手持香煙等待升降機，事主則在其身旁揚手，投訴被告吸煙。兩人進入升降機後，被告怒視事主。事主離開升降機並去到平台，被告尾隨，並突然拳打事主左臉。被告之後繼續拳打事主，令事主倒地。被告再走向事主，多次腳踢事主的頭。

事主留院一晚翌日出院

被告離開後返家，事主則自行致電報警，並向到場的警員和救護員透露他被襲擊。救護員發現事主的臉和嘴唇擦傷，左手肘有裂傷。他被送往聯合醫院救治，翌日出院。

事主返家後嘔吐及不省人事

惟事主返家後嘔吐，其後不省人事，妻子召喚救護車，把他送至伊利沙伯醫院急症室，之後轉送腦神經外科。事主並接受顱骨切除術，以減輕腦內壓力。惟他的病情仍然惡化，於同年10月1日去世，死因為頭部受創。

被告指事主曾講粗口

被告於9月21日、即事主去世前因傷人罪被捕。他警誡下稱：「嗰條友講粗口X我老母...一時激鬼氣咪打佢。」