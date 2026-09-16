1991年深水埗劫殺案　內地被告聆訊期間猝逝　官解散陪審團結案

1991年3名持槍匪徒搶劫一間在深水埗北河街的鐘錶行，他們未能成功劫走財物，卻轟斃一名男店員。一名涉曾參與劫案的內地漢，2023年來港時被捕，並被控以謀殺及企圖搶劫罪。案件（HCCC1/2025）早前在高等法院開審，被告因拘留期間患癌，且癌細胞上腦，已被裁定不適合答辯，他更在陪審團退庭商議前，於本周一(14日)病逝。



法官譚耀豪今（16日）在高等法院就案件再開庭，提及案中被告已離世的消息後解散陪審團，並正式終止聆訊，陪審團毋須再就被告是否曾作出控罪指稱的行為作出裁定。



被告文穩業(文稳业)，62歲。被控於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下信發公司內，與其他身份不詳的人士，謀殺男子鄭啟霖（56歲），和企圖搶劫鄭啟霖、鄭芝、羅少峰和蔡杏俏。

被告文稳業因癌細胞上腦，不能給予指示，已被裁定不適合答辯，他在審訊期間病逝。(資料圖片)

警方拘捕文後，曾公開1991年劫案現場的照片。（馬耀文攝）

槍殺劫案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

被告周一在高院羈留室昏迷送院搶救不治

懲教署日前透露，文因患有肺癌，一直需要接受院所醫院和公立醫院治療，並要跟進情況。文在2023年起，因謀殺罪而被還押。至本周一(14日)在高等法院應訊期間，在下午1時48分於他所處的單人囚室內昏迷不醒，懲教員已立刻召喚支援人員到場為他急救，並召喚救護車，將他送往公立醫院救治，惟文送院後一直昏迷，其後情況轉差，同日下午3時28分不治。

法官譚耀豪今向陪審團表示，相信他們得知被告已離世的消息，指聆訊無法繼續。法官解散陪審團，並感謝他們過去8天聆訊間的努力。

1991年6月9日，深水埗北河街1A號一間名為「信發」的商行遇劫，一名職員被匪徒開槍轟殺。（警方圖片）

店東羅少峰作供時看到店舖的舊照片禁不住在庭上灑淚。(朱棨新攝)

3匪1991年搶劫失敗殺店員

文所涉的劫殺案發生於1991年6月9日，當日早上11時許，3名持械匪徒闖入深水埗北河街的二手鐘錶珠寶行「信發公司」企圖行劫，期間一名年僅20餘歲的槍匪用手槍指嚇店員，羅姓東主暗中上閣樓按下警鐘時，匪徒近距離向店員鄭啟霖頭部開槍將其擊斃，隨後空手奪門而逃。

逃走汽車上留下沾血上衣成關鍵證據

匪徒之後登上接應的紅色失車，並往大角咀方向狂飆，但在通州街遇上塞車，最後棄車而逃。警方事後發現該失車，並在車內檢獲一件懷疑與匪徒有關的上衣，該衣物上沾有血跡，相信是匪徒打破飾櫃玻璃時割傷而留下。警方有提取血跡的DNA樣本，成為數十年後追緝兇徒的關鍵證據。

被告拘留期間患癌被裁定不適合答辯

被告文穩業2023年11月經深圳灣口岸入境香港時落網，並被控謀殺及企圖搶劫罪，之後一直被還押，直至案件於今年9月初在高等法院開審時，辯方律師透露文在2024年罹患第四期肺腺癌，癌細胞更擴散至腦部，他曾接受左側開顱手術，之後其精神難以集中，亦無法理解法律程序，亦無法向律師作出指示，陪審團最後裁定文「不適合答辯」。

信發東主作供憶案時灑淚

然而根據香港法例，控方可繼續舉證，以讓陪審團裁定不適合答辯的被告，是否「曾作出控罪指稱行為」。信發公司東主羅少峰等當年目擊事件的證人有出庭作供，羅作證時翻看舊照片更一度悲慟灑淚，亦提到死去的店員鄭啟霖是個實幹的員工。法證專家亦指上衣的血跡與被告的基因吻合。

法官指引陪審團期間被告去世

法官於本周一開始指引陪審團，惟被告在中午時段於羈留室內昏迷，並於同日去世，這場橫跨35年歷史的案件亦正式劃上句號。

由於文於羈留期間逝世，案件將交由死因裁判法庭跟進研訊。