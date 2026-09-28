瑪麗醫院引入單切口機械臂切除前列腺手術　病人稱一周後已可行山

前列腺癌是香港男性第三大常見癌症，瑪麗醫院最新引入「單切口機械臂切除手術」，有別於傳統機械臂手術需開五至六個小切口，新技術只需開一個切口，透過通路裝置讓數支機械臂同時進入患者體內，在病人體內互相配合。新技術可令手術時間縮短約四成，平均住院日數亦由四天縮短至兩天。



瑪麗醫院引入「單切口機械臂切除手術」，通路裝置可讓數支機械臂同時進入患者體內，在病人體內互相配合。（瑪麗醫院提供）

瑪麗醫院引入「單切口機械臂切除手術」，通路裝置可讓數支機械臂同時進入患者體內，在病人體內互相配合。（洪戩昊攝）

前列腺癌主要治療方案有前列腺切除術及放射治療。當中，前列腺切除術是開放式胸腔手術，或由機械臂輔助的腹腔鏡手術，目的是切除癌變的前列腺部份。

傷口六個減至一個 手術時間短約四成 平均住院日數減半

傳統機械臂手術於患者下腹位置開五至六個小切口，置入機械臂進行微創切除、縫合，而「單切口機械臂手術」則只需開一個長約四至五厘米的切口，能減少對腹壁神經及肌肉的廣泛創傷。而腹部傷口數量由六個減至一個，特別有利有糖尿病等傷口較難遇合的患者，減少術後痛楚、不適及疤痕。

新技術可令手術時間縮短約四成，平均住院日數亦由四天縮短至兩天，去年12月引入至今已完成10宗個案。

72歲病人稱傷口復原快 住一晚院可出院

其中一宗是72歲的曾先生，他早於兩年前便已發現前列腺有少量癌細胞，今年四月覆診時發現指數高了，醫生遂建議他做手術。他於8月13日進行手術，14日晚便可出院，一周後傷口便復原，再過數日更可行山。

瑪麗醫院引入「單切口機械臂切除手術」，至今已完成10宗個案，其中一宗是72歲的曾先生（右）。（洪戩昊攝）

腫瘤面積太大未必能處理

瑪麗醫院泌尿科副顧問醫生黃海龍指，單切口機械臂手術適用於八至九成病人，但若腫瘤面積達150至200立方厘米，單切口便未必能處理。他表示，外國或中國內地早已有應用相關技術，而瑪麗醫院曾派醫生到南京受訓。曾進行相關手術的他認為，有相關經驗的醫生很快便能掌握相關技巧，因為與平時操作機械臂差不多。

瑪麗醫院泌尿科副顧問醫生黃海龍。（洪戩昊攝）

全院只有一部通路裝置

瑪麗院泌尿科主管及顧問醫生吳翠蓮則指，除了前列腺外，新技術還可應用於腎癌、胰臟癌和甲狀腺癌等。不過，現時全院只有一部通路裝置，所以泌尿科每周只能安排一個手術時段。

瑪麗醫院泌尿科主管及顧問醫生吳翠蓮。（洪戩昊攝）

展望未來，瑪麗醫院希望擴大適用手術範圍、將技術推廣至更多醫院，以及令病人認識部份前列腺癌現時可經極微創方法治療，令他們更願意及早求醫。