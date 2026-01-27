曾國衞免職｜前列腺癌指數超11　患病風險約4成　約三成無法根治

政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。曾國衞解釋，在高強度工作下身體出現問題，前列腺癌指數「前列腺特異抗原（PSA）」一直上升，長期超過11，檢查及服藥後情況沒大改善，於去年12月立法會選舉後決定請辭。



前列腺癌目前是男士第三常見癌症，2023年有3031宗新症，近年呈上升趨勢。有泌尿科專家指，PSA值只代表患前列腺癌風險，不代表一定患癌，病人須接受活體組織化驗，方知是否患上前列腺癌。他指，如果PSA值在4至10之間、以至達到11，病人必須考慮接受檢查。他又表示，前列腺癌成因不明，部份病例有遺傳成份，而且約有三成病人無法根治。



政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。行政長官李家超今天（27日）出席行會前會帶同曾國衞現身。（廖雁雄攝）

PSA值長期超過11 患前列腺風險約為40%

有不願具名的泌尿科專家接受訪問時，不評論曾國衞病情，PSA值（ng/ML）代表患上前列腺癌風險，並不代表一定患癌，須接受活體組織化驗才能斷定是否確診。

他指，PSA並沒有最大值，如介乎4至10，代表事主有約30%患癌風險，長期超過11則風險約為40%，而驗出PSA 4至10的個案，已必須考慮接受檢查作診斷。至於PSA值上升，他指，可因受感染等情況而導致。

父患前列腺癌 兒子患病機會較正常高兩倍

此外，專家指，前列腺癌成因不明，部份個案有遺傳成份，如父親患有前列腺癌，兒子患癌風險會比正常高兩倍，因此會建議患者兒子在50歲時接受身體檢查。而且，前列腺癌並沒有明顯病徵，有29.4%病人發現時已屬第四期。

成因不明 無確切預防方法

專家表示，有三份一病人無法根治，但前列腺癌並非不可治療的疾病，可以接受荷爾蒙治療、標靶治療，而且現在有很多新的藥物。他指，前列腺癌成因未完全掌握，所以暫無確切預防方法。

他續說，過去有醫學研究指病人如進食太多肥膩食物，會提高患上前列腺癌風險。亦有人指，年輕時吸收足夠茄紅素，亦可降低患上前列腺癌的風險，但這些並非「first evidence（初步證據）」。

曾國衞：在高強度工作中身體出現問題 按時服藥但沒太大改善

曾國衞接着發言，表示自2020年4月獲任命為政制及內地事務局局長，多年以來「盡心盡力做好我嘅工作」。他形容在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，前列腺特異抗原值（PSA值）長期超過11。他曾接受超聲波檢查、磁力共震檢查、刺穿手術等，亦有按時服藥，但情況沒太大改善。

經與家人及醫生商量後，認為目前最好嘅處理方法，係放低工作，減少壓力，調理好身體。因此，喺完成咗立法會選舉任務之後，我就思考並作出決定，向行政長官請辭。 政制及內地事務局局長曾國衞

他感謝中央、特區政府及行政長官多年來的信任、支持和指導，亦感謝社會的支持和配合。如日後有機會，他仍然希望在不同崗位或範疇貢獻社會。

曾國衞解釋，自己前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善，於去年12月立法會選舉後決定請辭。（資料圖片/梁鵬威攝）

李家超：政府任務多 如曾國衞身體許可冀他留任

李家超被問到政府任期只剩一年半，有無「心水」接任局長人選，另外是否仍有局長調任，會否對政府管治有影響。他表示坊間不時對香港政府運作及內部十分有興趣，但揣測都不正確，「我冇計劃對我哋司局長人事再有任何變動，理由係佢哋都按住我嘅要求，積極咁履行佢嘅工作」。

李家超形容政府工作非常多，要處理宏福苑長期住宿安排、發展經濟、改善民生、推動產業發展、加快發展北部都會區。另外，中央很快公布「十五五」規劃細節，香港需要主動對接，李家超形容每一位司局長都一定要全力以赴，如果曾國衞身體許可也冀他留任。

所以每一位司局長都一定全力以赴，希望做到我要求嘅工作，咁呢個我對佢哋都好有信心。事實上，如果曾國衞佢嘅身體係可以，我好希望佢留任嘅，但我都好理解佢嘅情況。 李家超