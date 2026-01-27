曾國衞請辭｜前列腺癌PSA是什麼？超11高風險等同患癌？一文解讀

國務院今日（27日）免去曾國衞政制及內地事務局長職務，特首李家超今早出席行政會議前與曾國衞同場見傳媒，曾國衞指，身體在高強度工作下「出現狀况」，其前列腺癌指數一直上升，「PSA」值更長期超過11，故決定向特首請辭。



根據香港最新統計數據，前列腺癌是男性最常見的癌症第三位，每25位男性就有一位有機會患前列腺癌，為男性癌症殺手第4位。家庭成員有患病史或進食高脂肪食物會增加患前列腺癌風險，男士50歲起應考慮定期檢查。前列腺癌PSA指數是什麼？超標等於患癌？香港癌症基金會、香港癌症統計中心資料數據一文整合。



政制及內地事務局局長曾國衞（右）今日（27日）早上被國務院免職，行政長官李家超（左）今日出席行會前會與曾國衞一同見傳媒。（廖雁雄攝）

前列腺癌在本港男性最常見的癌症中排第3位，僅次於肺癌及大腸癌。（香港癌症基金會圖片）

2023年有522人死於前列腺癌，在男性致命癌症中排第4位。（Getty Images）

PSA是什麼?

PSA是由前列腺正常及癌細胞製造的蛋白質，主要透過血液作檢測，一般男性的血液中出現PSA屬正常情況。一旦指數升高，則代表前列腺可能出現問題或是癌症先兆。

在前列腺受感染或良性腫瘤影響的情況下，PSA指數亦有可能上升，有些前列腺癌患者的指數卻是正常，因此不能單憑PSA指數作為確診前列腺癌的指標。

PSA指數升高代表有前列腺癌？

要診斷是否患上前列腺癌，必須透過活檢抽取組織化驗，過程屬入侵性，所以建議篩選出來的高風險者才進行此檢測，而PSA指數（ng/ML）只是計算患癌風險的其中一個指標。

一般而言，指數0至4表示前列癌風險十分輕微；指數4至10患癌機會為25%，醫生可能會進行其他檢查作進一步診斷；指數超過10視為十分危險，患癌機會為50%。

前列腺癌在香港普遍嗎？

前列腺癌是前列腺細胞不正常地生長所形成。根據衞生防護中心，前列腺癌在本港男性最常見的癌症中排第3位，僅次於肺癌及大腸癌，佔男性癌症新症總數的16%，共有2,758宗新症。2023年有522人死於前列腺癌，在男性致命癌症中排第4位。

由2013年至2022年，前列腺癌的年齡標準化發病率呈上升趨勢，至於死亡率就沒有明顯化。

男士50歲起應定期驗血檢查，了解癌上前列腺癌的風險。（資料圖片／葉璋時攝）

前列腺癌成因是什麼？哪類人風險較高？

香港癌症基金會資料顯示，前列腺癌的成因現在仍不得而知，但有3類人風險增加，包括50歲以上男士、家庭成員有患前列腺癌的歷史、高脂肪飲食。

前列腺癌是一種生長較為緩慢的癌症，多見於年紀大的男士。早期前列腺癌症狀未必明顯，甚至沒有任何症狀。即使沒有症狀，男士50歲起應定期驗血檢查，推測患上前列腺癌的風險。而男士若有近親曾患前列腺癌或已有症狀，不論任何年齡，應與醫生商討是否需要進行相關檢查。

高脂肪飲食或增加患前列腺癌風險。(資料圖片)

前列腺增生會演變成癌症嗎？

50歲後的男士約有一半前列腺增生，即前列腺壓迫尿道，使尿道變窄而導致排尿困難，多數屬良性。前列腺癌與前列腺增生症狀相似，也有可能導致排尿問題，但成因不同。前列腺癌是前列腺細胞不正常地生長所形成，亦未必會導致前列腺腫大至壓迫尿道。

前列腺癌有什麼症狀？

．尿流細弱

．小便次數頻繁

．夜尿頻繁

．經常突發性尿急

．排尿開始時有困難

．腰背、盆骨及大腿位置持續疼痛



前列腺癌的症狀與前列腺增生類似，包括尿流細弱，即俗稱「滴滴仔」。（資料圖片／吳美松攝）

前列腺癌治療方法是什麼？

前列腺癌生長得非常緩慢，早期或許不需要任何治療，但需要定期檢查以確定癌細胞沒有擴散。經醫生評估屬低風險患者，可採取「積極監察」的治療方式，即只需定期檢查。「積極監察」常用於早期年長患者身上，因為治療前列腺癌的副作用有時候比疾病本身更難受。

除了「積極監察」外，病情較嚴重的病人可考慮接受外科手術、放射治療、荷爾蒙治療、化學治療、標靶治療等。其中外科手術需視乎癌症大小及擴散情況，全切除前列腺，甚至切除睪丸以降低男性荷爾蒙水平等。

前列腺癌生長得非常緩慢，早期或許不需要任何治療。(資料圖片張善彤攝)

不論是因為前列腺癌、外科手術或是放射治療之後，都可能造成小便失禁。其餘副作用還有不育、性慾減退、勃起功能障礙等，其中勃起功能障礙可以透過口服藥等式治療。

香港癌症基金會指，治療癌症後的勃起功能障礙不一定是永久的現象，有時是因為焦慮引起，而不是接受治療的結果，基金會鼓勵病人與醫患談論問題，無需覺得難堪。

香港癌症基金會前列腺癌小冊子