醫美注射明年3月起加強規管　「水光針」透明質酸等列醫療器械

衞生署擬於今年第四季刊憲修訂《實務守則》，規定所有私營醫療機構內使用的「注射式和輸注式製品」，必須根據《藥劑業及毒藥規例》註冊或獲豁免，或者符合《人體器官移植條例》規定，料刊憲後一個月生效。如不符合上述兩者要求，所有在處所內使用的「注射式和輸注式製品」，包括注射式皮下填充劑（如透明質酸）及注射式黏膜填充劑，須為「醫療器械行政管理制度」下的醫療器械，有關要求擬明年3月1日起生效。



衞生署

私營醫療機構規管標準諮詢委員會已通過更新規定，要求所有於持牌私營醫療機構內使用的「注射式和輸注式製品」必須屬於以下其中一類：

(i) 已根據《藥劑業及毒藥規例》註冊或獲豁免註冊的藥劑製品；

(ii) 符合《人體器官移植條例》規定的人體器官或人體組織產品；或

(iii) 已在「醫療器械行政管理制度」（MDACS）表列的醫療器械



衞生署計劃於今年第四季刊憲修訂《實務守則》，並分兩個階段實施：除了有關醫療器械的規定，新實務守則將於刊憲後一個月生效。至於必須使用已在MDACS表列的「注射式和輸注式醫療器械」的要求，則於明年3月1日生效。衞生署已向私營醫療機構持牌人、申請人及醫療器械業界發出通知。

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《人體器官移植條例》規定產品 包括皮膚及骨移植產品

衞生署向持牌人發出的信件提及，符合《人體器官移植條例》規定的人體器官或人體組織產品，包括皮膚及骨移植產品。

署方又提醒，私營醫療機構應盡快與產品供應商聯絡，以核實產品是否符合規定，確保在生效日期或之前，所有在處所內使用的「注射式和輸注式醫療器械」，包括注射式皮下填充劑（如透明質酸）及注射式黏膜填充劑，均為已在MDACS表列的醫療器械。

（視覺中國圖片）

衞生署：擬供注射入人體產品屬高風險

衞生署回覆查詢指，擬供注射入人體的產品屬於高風險產品，除非屬其他監管類別（例如醫療器械或中成藥），一般會被歸類為《藥劑業及毒藥條例》下的藥劑製品，並須獲藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在香港銷售或分銷。

含肉毒桿菌毒素的注射液屬第1部毒藥及處方藥物，必須由本地註冊醫生處方和供應，或按醫生處方在註冊藥劑師監督下在藥房才可以配售。

衞生署發出逾3400個診所牌照或小型執業診所豁免書

聲稱提供美容服務的處所，如提供醫療服務／施行醫療程序，均須因應性質按《條例》申領牌照或豁免書。截至9月21日，衞生署已經發出合共超過3400個診所牌照或小型執業診所豁免書。