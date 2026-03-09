袁海文涉誹謗醫美公司　官信袁為公眾利益發言但有不實　需賠1萬

前深水埗區議員袁海文被指於2020年召開記者會，指有醫美公司假借「醫學」名義，在疫情期間如常營業，違反政府的停業令，更指該公司：「等同食緊公營醫護既人血饅頭。」惟該公司稱他們是以診所形式經營，並非政策所限不能營業的處所。經審訊後，高等法院暫委法官李樹旭今(9日)頒下判辭，指醫美公司屬涉案規例下的美容院，亦違反停業令，因此袁的相關說法屬實，並非誹謗。但法官指袁部份說法屬虛假陳述，包括指醫美公司收取防疫抗疫基金的資助，袁就此需賠1萬元。



原告名人醫學美學有限公司，被告袁海文。原告指袁於2020年12月18日召開記者會，聲稱有美容中心違反政府停業令，曾點名包括原告的公司，並形容這些公司為了牟利，不配合防疫政策，「等同食緊公營醫護既人血饅頭」。原告稱其公司是「診所」而非美容院，指袁的言論構成誹謗。

被告袁海文案發時是民主黨在深水埗區的區議員。(朱棨新攝)

袁海文在疫情期間多次就疫情的議題招開記者招待會。(資料圖片／鍾妍攝)

官指袁關記招為公眾利益

法官在判辭指，整體而言，袁是一名誠實和可靠的證人。他召開記者會的主要目的，是出於公眾利益而不是為自己宣傳。當時香港正值第四波疫情，袁因此要求政府就有公司涉違反停業令，採取跟進行動。

認為原告屬條例中的美容院

就原告是否屬第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》中所指的美容院，法官指要考慮原告提供什麼服務或療程，而非持有什麼牌照。從原告網站的廣告可見，原告提供的服務或療程包括消脂針(Belkyra)和肉毒桿菌針(Botox)。根據報告，消脂針和肉毒桿菌針被視為美容療程。法官認為原告屬第599F章中所指的美容院。

原告有違反停業令 袁說法成立

原告方指，若客人於停業令期間，為美容目的而前來光顧，他們會拒絕該些客人的預約。惟法官拒接納原告證人在此方面的說法，認為原告違反停業令，而袁的相關說法成立。

袁知原告無收取資助

惟法官亦指，袁在記者會指原告收取防疫抗疫基金的資助，以及他說：「即都警告呢個違反599F 個管理人或者負責人，我覺醫生都會有份，其實係刑事，係可以罰第五級，即係罰$50000或者可以監禁６個月。」官指袁在這兩個說法均屬錯誤。袁在記者會前已知原告無收取基金的資助，亦沒有足夠證據指：「醫生都有份」，認為袁發表該兩項言論屬惡意。

原告未能證明因言論蒙受損失是多少

同時，法官指原告未能證明，因兩項言論令原告直接或間接蒙受多少的損失，最令袁需就此象徵性賠償1萬元予原告。

案件編號：HCA192/2021