啟德醫院｜專科門診10.5投入服務　伊院內外科腫瘤科10月底搬新院

啟德醫院下周一（10月5日）起分階段投入服務，伊利沙伯醫院的醫療服務將循序漸進轉移至啟德醫院。10月下旬起率先搬到新醫院的包括伊院內科、外科、神經外科及臨床腫瘤科的專科門診服務。醫院分兩階段投入服務，首階段啟用的包括「專科門診大樓」和「腫瘤科大樓」。醫管局預料住院、手術及急症室等臨床服務將於2028年投入服務。局方指，急症室較伊利沙伯醫院急症室大三倍，投入服務後將與重建後的廣華醫院緊密合作，進一步改善九龍區急症醫院的整體布局。



啟德醫院。（湯致遠攝）

啟德醫院50萬平方米 提供2400張病床

啟德醫院總建築樓面面積約50萬平方米，將可提供2400張病床，五座大樓分別為「急症大樓」（1座）、「行政大樓」（2座）、「教學及培訓大樓」（3座）、「專科門診大樓」（4座）及「腫瘤科大樓」（5座），服務覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘等地區共180萬人口。

啟德醫院

家庭醫學綜合中心10.5起運作 每日250個診症名額

啟德醫院會按計劃分兩階段投入服務，首階段投入服務的包括「專科門診大樓」和「腫瘤科大樓」。其中位於「專科門診大樓」一樓的家庭醫學綜合中心將於10月5日投入服務，開院初期預計每日將提供約250個家庭醫學診所診症名額。偶發性疾病病人可於10月4日早上起，透過醫管局手機應用程式「HA Go」的「預約家庭醫學診所」功能或電話預約系統預約。

啟德醫院

伊院內科、外科、神經外科、臨床腫瘤科10月底起搬新院

啟德醫院首階段服務會以循序漸進的模式開展，伊利沙伯醫院內科、外科、神經外科及臨床腫瘤科的專科門診服務，將於10月下旬開始分批轉移至「專科門診大樓」。另外，專職醫療、診斷及介入放射科檢查服務，以及病理學部、藥劑部、臨床腫瘤科及婦產科日間服務、以及病人資源中心等配套服務，亦會在10月開始逐步開展。

啟德醫院。（湯致遠攝）

設全港最大藥劑部 配備綜合自動化配藥系統

醫管局表示，啟德醫院是本港最大規模的公立醫院，亦是九龍中醫院聯網的龍頭醫院，肩負起九龍區的公營醫療樞紐的角色。

啟德醫院

九龍中醫院聯網總監和啟德醫院行政總監張復熾說，啟德醫院「專科門診大樓」設有香港最大的藥劑部，是公立醫院中首個配備綜合自動化配藥系統的藥劑部，每日最多可以處理3200份藥物處方；「腫瘤科大樓」則設有公立醫院首部迴旋加速器及伽瑪刀設備，可透過高新科技提升病人的求診體驗。另外，臨床腫瘤科中心、神經科學中心加上毗鄰香港兒童醫院，將為九龍區提供全面優質的第三層專科轉介服務。

啟德醫院將於下周一（10月5日）起分階段投入服務，伊利沙伯醫院的醫療服務將循序漸進轉移至啟德醫院。（資料圖片）

料住院、手術及急症室等臨床服務 2028年投入服務

啟德醫院已擬定好第二階段服務轉移安排，院方將根據整體工程進度，汲取首階段的經驗循序漸進推進下階段的服務安排，預計住院、手術及急症室等主要臨床服務將於2028年投入服務。餘下專科的臨床服務，包括矯形及創傷科（骨科）、婦產科及兒科等，亦會在第二階段住院服務開展時相應轉移至啟德醫院。

啟德醫院

啟德醫院急症室較伊院大三倍

張復熾表示，啟德醫院是九龍區整體醫療布局的重要一環，新醫院將與九龍區內其他醫院協作，亦會為毗連的香港兒童醫院提供急症及病理科支援。

他又指，啟德醫院急症室較伊利沙伯醫院急症室大三倍，投入服務後將與重建後的廣華醫院緊密合作，進一步優化九龍區急症醫院的整體布局，令公營醫療資源分布更均勻，服務更有效率。

啟德醫院。（湯致遠攝）

安排服務大使提供支援

為方便病人熟悉新醫院的環境，院方在開院初期會安排服務大使，於第四和第五座大樓的大堂及各診症部門樓層當值，解答病人預約、交通以及設備位置等問題並提供即時支援。

醫院今年1月成立了專責團隊跟進病人的預約事宜，職員會親自致電所有將會到啟德醫院覆診的病人，確保病人得悉最新的就診安排。另外，院方亦會透過郵遞、電話短訊，以及手機應用程式「HA Go」提醒病人。