啟德醫院︱料最快第四季投入服務　政府擬修訂監獄條例設羈留病房

啟德急症醫院預計今年第四季開始分階段投入服務。多個政府部門今日（9日）向立法會提交文件，當中提到政府需為啟德醫院、其殮房及羈留病房提供法律基礎，將修訂《監獄條例》、《入境條例》等條例，一系列適用於醫院法例採用先訂立後審議形式，明日( 10日 )刊憲，暫定6月12日生效。



啟德醫院料提供2400張病床。圖為醫院選址。(資料圖片)

啟德急症醫院預計今年下半年起分階段投入服務，第一階段將啟用專科門診大樓和腫瘤科大樓，服務包括家庭醫學綜合中心及其相關服務、專科門診服務、日間住院護理等；第二階段會提供急症室、住院服務、殮房及羈留病房等服務，預計於 2028 年下半年啟用。

醫衛局及保安局今日（9日）向立法會提交文件，提到政府將為啟德醫院、醫院殮房及羈留病房提供法律基礎，修訂《監獄條例》及《入境條例》等條例，一系列適用於醫院法例採用先訂立後審議形式，明日（10日）刊憲，4月22日提交立法會，暫定6月12日生效。

文件透露，啟德醫院將設羈留病房，以作監獄用途，以及與羈留與入境事務相關事宜而被扣押的人士，因此有需要在啟德醫院羈留病房相關部分啟用前，將其納入《監獄條例》、《入境條例》)及《入境事務隊條例》的法律框架下。翻查資料，目前僅伊利沙伯及瑪麗醫院設羈留病房。

啟德新急症醫院除了家庭醫學服務外，首階段會提供專科門診服務，院方會先安排將內科、外科、神經外科和家庭醫學專科門診服務，由伊利沙伯醫院日間醫療中心遷至「專科門診大樓」。（醫管局網頁）

文件亦提到，為啟德醫院及其設施，包括殮房和羈留病房提供法律基礎的建議屬程序性質，因此無需特別就相關事宜諮詢公眾，強調建議符合《基本法》，包括有關人權的條文。