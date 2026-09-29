國慶｜醫管局15間家庭醫學診所維持門診服務　預約電話及地址一覽

【國慶節／十一黃金周／醫學診所】醫管局今日（29日）公布，國慶假期（10月1日）將有15間家庭醫學診所，提供公眾假期家庭醫學門診服務，市民可透過電話或APP預約診症。一文看清維持服務的醫學診所地址及預約電話。



▼2026年9月21日 灣仔迎國慶國旗區旗飄揚▼



+ 24

北區家庭醫學綜合中心等15間家庭醫學診所國慶提供門診服務。（政府新聞處圖片）

國慶假期15間家庭醫學診所提供服務

醫管局今日公布，國慶假期（10月1日）將有15間家庭醫學診所（舊名為普通科門診／家庭醫學專科門診），提供公眾假期家庭醫學門診服務，求診人士可透過電話預約系統、醫健通流動應用程式，或「HA Go」流動應用程式內的「預約家庭醫學診所」功能，預約診症時間。

非緊急的病患者應避免使用急症室

醫管局呼籲，在假日期間注意個人及環境衞生，避免傳播疾病，市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫，而非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。

醫管局呼籲呼籲合資格人士及早接種流感疫苗。圖為醫衞局局長盧寵茂2026年9月7日到西灣河家庭醫學診所接種疫苗。（資料圖片／湯致遠攝）

籲高風險群組人士及早接種流感疫苗

醫管局提醒，市民可瀏覽醫務衞生局《基層醫療指南》，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料，並呼籲合資格人士及早接種流感疫苗，特別是高風險群組人士，減低自己和家人的感染機會，並降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。