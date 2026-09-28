國慶煙花2026｜10.1晚上8時綻放　港島九龍多區下午起分階段封路

國慶煙花匯演將於周四（10月1日）晚上8時在維港上空綻放。警方預計屆時會有約26萬人在維港兩岸觀賞，西九龍區及港島區當日下午將分別在5時及4時起分階段封路。警方提醒，當日所有違泊或者造成交通阻塞的車輛，有可能會被即時拖走而不作事先警告，又呼籲到場的市民盡量乘搭公共交通工具。



國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空上演，警方當晚將有封路安排。（資料圖片）

警方舉行記者會，交代國慶煙花滙演封路安排。左起：港島總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪、西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑、水警總區行動部總督察葉振忠、海事處海港巡邏組海事主任徐永有。（方承恩攝）

港島總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪（左）、西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑（右）。（方承恩攝）

國慶煙花滙演當晚尖沙咀、尖東、西九龍文區一帶封路安排。（方承恩攝）

文化中心、星光大道及西九文化區等預計有大量市民

西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑表示，預計當晚會有大量市民在西九龍近海地方，包括天星碼頭、文化中心、星光大道、尖東海旁、西九文化區及紅磡沿海一帶觀賞煙花。警方當日下午5時起開始分四個階段封路，首階段範圍包括尖沙咀市中心、尖東一帶，包括廣東道、九龍公園徑南行、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道、紅磡繞道。

到五時半，封閉範圍擴至九龍公園徑北行、全個天星碼頭巴士總站；到六點，警方會再封閉西九文化區及紅磡建灣街一帶道路，包括博物館道、文化道、部份柯士甸道西，以及建灣街。到晚上7時45分，九龍站對出雅翔道、中港城對出的廣東道南行、彌敦道、內街山林道、加連威老道、金巴利道、紅磡紅鸞道、華信街等將會封閉。

紅磡新海濱當晚不會開放

鄭表示，預計當晚彌敦道、文化中心、星光大道一帶會有大量人群聚集，建議市民考慮前往西九文化區、尖東海濱、紅磡海濱花園一帶觀賞煙花；紅磡新海濱當晚不會開放。封路期間，天星碼頭、中港城、麼地道巴士總站將會封閉；高鐵站J出口對出匯民道亦會增設臨時過境巴士站，七時半起投入服務。

國慶煙花滙演當晚中環一帶封路安排。（方承恩攝）

國慶煙花滙演當晚灣仔區一帶封路安排。（方承恩攝）

國慶煙花滙演當晚東區一帶封路安排。（方承恩攝）

國慶煙花滙演當晚東區走廊一帶封路安排。（方承恩攝）

國慶煙花滙演當晚東區走廊一帶封路安排。（方承恩攝）

港島方面，港島總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪表示，晚上六時半起，中區海濱的民光街、民輝街、民耀街等會首先封閉；7時15分會擴大至龍和道、愛丁堡廣場、立法會道一帶。民耀街、民寶街、金融街部分路段則會在7時55分封閉。

灣仔金紫荊廣場一帶下午4時起封路

灣仔區方面，金紫荊廣場將在四時開始封閉；灣仔北龍和道、分域碼頭街東行、博覽道、菲林明道、杜老誌道、馬師道、銅鑼灣避風塘等會在六時半起封閉。到晚上7時15分，分域碼頭街西行、分域街、港灣道西行、杜老誌道天橋等將列入封路範圍。到晚上7點55分，灣仔南駱克道、盧押道、菲林明道等亦會封閉。

東區晚上6時30分開始封路，北角東岸公園附近的興發街、威非路道、介乎威非路道及歌頓道的電氣道等；中環灣仔繞道三條支路亦會封閉。晚上7時55分起，東區走廊由民康街到維園道一段的西行線，以及健康中街、糖水道及和富道交界的西行入口會封閉。

水警總區行動部總督察葉振忠。（方承恩攝）

海事處海港巡邏組海事主任徐永有。（方承恩攝）

國慶煙花滙演當日，海事處會在維港設立禁區及限制區域。（方承恩攝）

維港下午2時起設禁區 7時起實施海上限制

水警總區行動部總督察葉振忠表示，煙花匯演當日，警方及海事處會在海上加強巡查，重點打擊超速、超載等行為，並會檢查船上有否足夠救生衣。海事處會在晚上7時於維港實施海上限制區域，警方亦會在限制區域東西兩面設立封鎖線，預計煙花匯演完結後30至45分鐘解封。

海事處海港巡邏組海事主任徐永有則表示，裝載煙花的三艘躉船及六艘煙火浮躉會在下午約兩時到達灣仔會展對開海面，海事處會設立禁區，直至晚上大約十時，不准其他船隻駛入。晚上七時至九時，海事處會在維港中部設立限制區，只有獲批准渡輪可維持服務至7時40分外，其餘船隻一律不准進入，港內線及港外線渡輪服務會受到一定影響。