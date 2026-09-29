乳癌基金會倡定期乳房篩查增患者存活率 長遠節省7.7億總醫療開支

香港乳癌基金會（基金會）發表《香港乳癌資料庫第18號報告》。研究顯示，透過主動進行乳房X光篩查確診的乳癌患者，在腫瘤特徵、治療模式及存活結果等方面，均較因症狀出現才確診的患者理想，反映篩查能有效降低乳癌對生命的威脅。



篩查組晚期乳癌比例低於症狀組

是次研究擷取2011年至2015年間共6942名女性乳癌個案，當中733名無症狀女士經篩查確診為「篩查發現組」，其餘6209名因出現摸到硬塊等症狀而確診為「症狀發現組」。數據顯示，篩查發現組的晚期（第3至4期）乳癌比例僅3.3%，遠低於症狀發現組的21.1%。此外，篩查組腫瘤較小，淋巴結受侵犯比率相對較低，並較多確診為荷爾蒙受體陽性及HER2陰性；症狀發現組則較多屬侵襲性較高的三陰性乳癌。

治療方法上，篩查發現組接受保乳手術的比率達56.6%，較症狀發現組的32.6%高；其接受化療的比率為25.3%，亦較症狀組少。香港乳癌資料庫督導委員會成員及香港大學癌症醫學中心總監許漪雯指出，篩查發現組大多屬早期乳癌，較大機會接受保乳手術及減少接受化療的比率。她指篩查有助採用侵入性較低的手術及治療，不僅能提升整體十年存活率，也能降低治療費用。

香港乳癌基金會轄下的香港乳癌資料庫今日發表《香港乳癌資料庫第 18 號報告》。左起：香港乳癌資料庫督導委員會成員許漪雯、香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生、香港乳癌基金會主席霍何綺華、香港乳癌基金會管治委員會副主席邱振中醫生

十年存活率攀至88%：及早篩查助十萬女性節省7.7億醫療開支

根據卡普蘭邁爾程序估算，篩查發現組的十年整體存活率為88.0%，絕對增長高於症狀發現組13.7%。另一項針對15144名參加者的回顧研究發現，透過乳房X光篩查的每位患者，平均治療費用可降低28.4%，估計十萬名女士若從40歲開始篩查，長遠可節省總治療費達7.7億港元。基金會創會人、外科專科醫生張淑儀強調，研究旨在填補本地篩查效益的實證缺口，支持推廣定期篩查。

無症狀患者藉定期篩查免卻化療

香港乳癌基金會主席霍何綺華

基金會名譽顧問陳英凝在今年一月例行檢查時確診早期乳癌。她回憶道：「我是摸不到，既沒有流血，亦沒有痛，如果不是靠定期做乳房X光檢查，我根本不會知道。」另一名60多歲患者於2025年底在篩查中確診0期乳癌，她指及早發現便毋須做化療及電療，術後亦不需長期服藥，減少心理及財政壓力。基金會主席霍何綺華呼籲40歲或以上婦女每兩年接受臨床及乳房X光檢查，及早發現並接受治療。