中大醫學院最新發現：發育期攝取大豆　塑造乳腺結構降乳癌風險

女性飲食習慣對長期健康的影響，可能比想像中更早開始。香港中文大學（中大）醫學院一項最新研究發現，女性若在兒童期及青少年時期攝取較多大豆製品，成年後的乳房X光造影密度（簡稱「乳房密度」）會相對較低。由於乳房密度是國際公認預測乳癌風險的重要指標，研究結果揭示生命早期的營養攝取可能改變乳房組織組成，為長遠預防乳癌提供潛在保護。相關研究成果已於國際知名營養學期刊《Nutrients》發表。



香港中文大學（中大）醫學院一項最新研究發現，女性若在兒童期及青少年時期攝取較多大豆製品，成年後的乳房X光造影密度會相對較低。（中大提供）

中大團隊評估815名港婦 童年多吃大豆者乳房密度平均低6%

是次研究由中大榮休教授何陳雪鸚領導，並獲得世界癌症研究基金會資助。研究團隊評估了本港815名年齡介乎35至45歲、未停經的健康女性，分析她們在兒童期、青少年期、成年早期及近期的飲食習慣。

中大榮休教授何陳雪鸚。（中大提供）

研究人員透過問卷及結合視聽輔助工具的生活史曆（Life History Calendar），協助參加者回顧對本地32種大豆食品（如豆腐、豆漿等）的攝取量，同時安排參加者接受乳房X光造影檢查。在剔除年齡、腰圍及體能活動等干擾因素後，團隊發現：兒童期及青少年期的大豆蛋白攝取，與成年期乳房密度呈顯著反向關係，平均低約6%。

關鍵發育期影響深遠 異黃酮作用或編程組織結構

研究團隊指出，童年與青春期是女性乳腺發育的關鍵階段，此時乳腺結構與荷爾蒙水平變化迅速。大豆類食物富含異黃酮，這是一種能與雌激素相關通路相互作用的生物活性物質。

大豆類食物富含異黃酮，這是一種能與雌激素相關通路相互作用的生物活性物質。（中大提供）

研究結果證實「攝取大豆的時機」與「攝取量」同等重要。在發育關鍵期攝入大豆異黃酮，可能對成年後的乳房組織組成產生長期塑造效果，這也為「生命早期營養編程」（Early Life Nutritional Programming）的概念提供了有力的觀察數據支持。

專家：研究揭示「時機」關鍵 仍需進一步驗證因果關係

中大榮休教授何陳雪鸚指出，研究明確顯示童年及青春期攝取大豆與成年後較低的乳房密度相關，而近期攝取則無此現象，反映年幼時期的營養可能對組織發育有特定影響。她強調，未來需要更多研究來驗證改變年幼時期大豆攝取量是否能直接達到預防乳癌的效果。

世界癌症研究基金會研究與政策執行總監Giota Mitrou表示，雖然肥胖等因素是已知乳癌風險，但過去評估大豆攝取與乳房密度的研究較少且未有定論。這項研究有助了解人生不同階段的飲食如何影響罹癌風險，並暗示乳房組織在特定發育期對飲食極為敏感。

世界癌症研究基金會研究與政策執行總監Giota Mitrou。（中大提供）

世界癌症研究基金會香港大使李詠梅補充，是次研究觀察停經前華人女性的長期飲食，證明了早期營養對成年乳房密度的潛在影響，且使用生活史曆輔助回憶亦是研究方法學上的創新。

世界癌症研究基金會香港大使李詠梅。（中大提供）

研究團隊補充，本研究屬觀察性研究，數據基於參加者的自我報告，大豆攝取是否能直接降低乳癌風險，仍有待後續科學研究深入驗證。