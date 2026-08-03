在職媽媽勿忘關注自身健康 早期乳癌術後治療別耽誤 警惕復發風險

母親的角色從來不易，既要照顧孩子的起居飲食，又要處付家中瑣事；而現今雙職媽媽更為普遍，日間在公司拼搏，晚上回家繼續處理家務，不少女士忙得連自己的身體也無暇顧及。即使不幸確診乳癌並接受手術，許多媽媽仍然心繫家庭，術後不久便急於恢復日常職責，甚至因忙碌而一再推遲後續的輔助治療。臨床腫瘤科專科施俊健醫生指出：「以早期荷爾蒙受體陽性乳癌(HR+)為例，若術後未有妥善跟進，一旦復發，治療難度將大幅增加。」



近3成高復發風險患者10年內面臨復發

早期荷爾蒙受體陽性乳癌的整體預後雖較其他乳癌種類理想，但仍不可掉以輕心，若屬高風險復發群組的患者，約有2至3成在術後10年內會復發。施醫生解釋，所謂高風險，主要根據以下指標進行判斷：腫瘤比較大（尤其是5厘米或以上）、有腋下淋巴轉移（尤其是4粒或以上）、腫瘤級別達第三級或年紀較輕等。如果存在高風險因素，術後應盡早接受輔助治療，以有效減低復發風險。

術後輔助治療選擇多元

術後醫生會根據患者的病情、身體狀況及生活需要，制訂個人化的輔助治療方案。傳統上，化療和電療是常見的術後的輔助治療選擇。由於荷爾蒙受體陽性乳癌的生長與女性荷爾蒙息息相關，因此絕大部份患者均需同步接受荷爾蒙治療，降低體內荷爾蒙水平或阻斷其刺激作用，從而「餓死」癌細胞。

對於高復發風險的患者，單靠荷爾蒙治療可能未足以完全抑制癌細胞。現時患者亦可額外配合標靶藥物合併使用，從不同途徑干擾癌細胞的分裂和生長，產生協同效應，進一步加強療效。

依患者狀況調整療程 減低對生活的影響

不少患者擔心治療會帶來副作用，因而產生抗拒，但一般而言，不適反應大多屬輕度至中度，醫生亦可以通過處方輔助藥物來緩解部份副作用，例如當患者出現腹瀉，醫生可處方止瀉藥。另外，有必要時醫生亦可按個別情況調整劑量或短暫停藥，待患者的身體適應後再重新開始，絕大部份患者在接受適當管理下，都能維持正常工作和家庭生活。施醫生分享一名45歲女士，屬於高風險復發群組，3年前接受全腋下淋巴結切除及局部乳房切除手術後，隨即展開輔助治療，包括化療、電療、荷爾蒙治療及口服標靶治療。治療期間雖有輕微不適，但經妥善處理後並未影響日常生活與工作。