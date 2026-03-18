THE最國際化大學排名｜城大再列全球首位　校方：學生國籍約100個

撰文：韋景全
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泰晤士高等教育（THE）今日（18日）公布「全球最國際化大學」，香港城市大學連續三年（2024、2025及2026年）奪得全球第一位。校方表示，學校內學生背景及學術社群多元，擁有來自約100個國籍的學生，教研團隊則來自全球逾40個國家及地區，印證城大在推動國際化教學、匯聚全球頂尖人才，以及建構多元學術環境方面的卓越成就及領先地位，彰顯大學積極響應香港政府打造「留學香港」品牌。

城大公布連續三年（2024、2025及2026年）榮膺泰晤士高等教育（THE）「全球最國際化大學」。(城大圖片)
香港城市大學指學校在「國際學生比例」、「國際教員比例」、「與國際學者共同發表學術文章」，以及「國際聲譽」等多項評審指標表現出色。（城大學圖片）

THE根據2026年世界大學排名數據，評選全球2,191所大學，其中217所院校達國際化評選指標，涵蓋42個國家或地區的大學。城大表示，學校在「國際學生比例」、「國際教員比例」、「與國際學者共同發表學術文章」，以及「國際聲譽」等多項評審指標表現出色，連續三年位居「全球最國際化大學」榜首。

泰晤士高等教育全球事務首席總監Phil Baty表示，城大在一眾世界領先大學中獨佔鰲頭，別具意義，成就非凡，「世界一流的大學總是國際化的，吸引來自世界各地的人才跨越國界，交流思想、分享知識，並致力解決全球最迫切的共同挑戰。」

城大表示，擁有來自約100個國籍的學生，教研團隊則來自全球逾40個國家及地區。以獸醫學學士課程為例，今年的國際生比例創新高，分別來自德國、意大利、南非、約旦、馬來西亞、韓國、印尼及中國內地。

來自哈薩克的Assel Sarzhanova，被香港明快的生活節奏及全球商業樞紐地位吸引。她自去年開始在城大攻讀工商管理學士（環球商業）課程，「在城大，我結識到來自不同國家的朋友，深入了解各種文化與國家的背景，這種全球化視野，讓我們能夠融合世界各地的想法，獲益良多。」她認為香港在其專業領域提供大量機會，希望畢業後留港發展，並投身跨國企業，成為連接中亞與亞洲的橋樑。

同樣修讀環球商業課程的南非學生Daniel Bruwer，亦被城大多元而國際化的氛圍吸引。他形容在城大感受到與南非截然不同的學術氛圍，「城大着重培育學生放眼未來、拓展國際視野，這不僅開拓了我的眼界，也讓我深刻體會其高度國際化的學府魅力。」他積極計劃畢業後留港探索更多發展機遇。

來自哈薩克的Assel Sarzhanova（前排中）及來自南非的Daniel Bruwer（前排右）都在城大讀工商管理學士（環球商業）課程。(城大圖片)

來自保加利亞的Ivelina Karaatanasova，目前就讀城大文學士（創意媒體）課程。她指城大的多元國籍與文化背景，為她帶來豐富的探索機會，從不後悔選擇在香港留學。「這裡機遇處處，讓我覺得一切皆有可能。只要懂得把握機會，就能在香港擁有非凡成就。」她特別喜歡香港這座城市，並計劃畢業後繼續留港發展。

城大亦透過「傑出客座教授計劃」、「校長嘉許學者計劃」及「全球研究助理教授計劃」等，廣邀國際學者加入教研團隊。其中法律學院Siju Animashaun教授來自尼日利亞，正是透過「全球研究助理教授計劃」加入城大。

他表示 ,香港作為國際金融中心，為不同體系之間提供了極具價值的接軌平台，「對我的職涯發展大有裨益。城大的教學氛圍充滿活力，兼收並蓄；教職員之間的團隊精神，與學生展現的才智與好奇心相得益彰。」

來自保加利亞的Ivelina Karaatanasova（右）前就讀城大文學士（創意媒體）課程。(城大圖片)

城大表示，積極助力香港發展成為國際高等教育樞紐，推廣「留學香港」品牌。透過與全球超過400所學府組成的國際合作網絡，城大學生擁有廣泛的海外交流機會。其中，城大與美國哥倫比亞大學及法國巴黎薩克雷大學（中央理工-高等電力學院）攜手，提供雙聯學士學位課程；亦與劍橋大學多個學院簽訂合作備忘錄，並在2025/26學年成為劍橋大學露西．卡文迪許學院「未來全球領袖計劃」的首間國際夥伴院校。

城大表示，近年拓展足跡至哈薩克、土耳其、科威特及阿塞拜疆等「一帶一路」沿線國家，進一步豐富「留學香港」的內涵與多樣性。

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