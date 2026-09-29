「釣金龜」論引爭議　莊太量認未審慎考慮用字與場合　今撰文致歉

中大新亞書院副院長莊太量被指本月22日在書院雙周會中，發表性別歧視及物化女性的言論，包括「女孩子釣金龜的成本效益」、「女人最好唔好讀博士，因為女人青春好寶貴」等，事件在中大校園及社交平台掀起熱議，莊太量今午（29日）於社交平台撰文，就其言詞引起公眾反感或對某些人士造成冒犯、以及在表達想法的同時未有審慎考慮用詞及場合是否適宜，為其言論造成的誤解或對某些社會人士的不安三度致歉。



莊太量是香港中文大學經濟系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長、新亞書院副院長、環球經濟與金融跨學科主修課程聯席主任。（資料圖片）

中大新亞書院周二晚（22日）舉行例行的雙周會，講者之一的中大經濟系副教授兼新亞書院副院長莊太量發表的言論引起軒言大波。

當時他以「如何投資你的人生」為題，闡述其著作「伴侶經濟學」的思想，簡報中出現「女孩子釣金龜的成本效益」等字句，其言論則有「女人GPA高都無用，最後都係要釣金龜」、「女人最好唔好讀博士，因為女人青春好寶貴」等，引起部份同學不滿，質疑他涉嫌性別歧視及物化女性，隨後相關內容在社交平台流傳。

中大新亞書院周二晚（22日）舉行雙周會，圖為其中一頁簡報。（受訪者提供圖片）

莊太量今午（29日）於社交平台撰文，就其近日在新亞雙週會的言論，向受影響學生、人士及社會造成影響致歉。（莊太量Facebook截圖）

莊太量今午（29日）於社交平台撰文，提到對於近日其在新亞雙週會的言詞引起公眾反感或對某些人士造成冒犯，表示真誠歉意，重申尊重女性並絕對認同兩性在社會有同等重要的地位及能力，亦應有同等機會接受教育及發揮所長。

他又說，其早前言論在表達想法時，未有審慎考慮用詞及場合是否適宜，再次為其言論而造成的誤解或對某些社會人士的不安表示抱歉。在文末，他說大學是求學和成長的地方，會「經一事長一智」，坦誠面對，並再次向受影響同學和人士及對社會造成的影響致歉。