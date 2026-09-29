十一｜高鐵客源拓闊至桂林張家界　業界冀吸更多長江以南旅客訪港

內地十一黃金周將至，旅議會總幹事楊淑芬今早（29日）表示，黃金周期間內地旅客訪港人次料按年增長約4%至5%，達至125萬至129萬人次，當中旅行團佔1,200個，涉及團友約4萬人，整體規模與去年相若。



攜程集團旗下的旅遊平台Trip.com最新數據顯示，內地客源已由傳統一線城市拓闊至二三線城市，其中桂林及張家界來港的高鐵預訂升幅尤其顯著。旅遊促進會總幹事崔定邦指，自直達香港的高鐵陸續開通後，桂林車程縮短至約3個多小時、張家界約6個多小時，當地居民來港變得非常方便，估計已與香港達至「雙向奔赴」，他期望未來能夠吸引更多長江以南的旅客訪港。



維園「世界綵燈大街」近日吸引不少內地旅客拍照「打卡」。（資料圖片／梁鵬威攝）

維園「世界綵燈大街」近日吸引不少內地旅客拍照「打卡」。（資料圖片／梁鵬威攝）

攜程Trip.com數據︰整體訪港預訂量按年上升

今年中秋節與國慶節公眾假期只相隔數日，部份內地旅客已提早訪港。十一黃金周（10月1日至7日）將至，攜程集團旗下的旅遊平台Trip.com最新數據顯示，整體訪港預訂量按年上升，內地繼續成為最大客源市場。

其中在機票預訂量方面，內地、台灣、韓國、日本及英國位列五大客源市場，而部份遠程市場也錄得增長，例如比利時、葡萄牙及荷蘭的訪港機票預訂，均上升近兩倍或以上，巴西及馬來西亞升逾一倍。

Trip.com最新數據顯示，若以機票預訂量計算，內地、台灣、韓國、日本及英國位列五大客源市場。（Trip.com圖片）

Trip.com數據顯示，黃金周期間經高鐵訪港的內地旅客錄得增長，其中來自桂林及張家界的預訂升幅尤其顯著。（新華社）

桂林及張家界高鐵來港預訂升幅顯著

Trip.com數據亦顯示，內地客源已由傳統一線城市「下沉」至二三線城市，黃金周期間經高鐵訪港的內地旅客錄得增長，其中來自桂林及張家界的預訂升幅尤其顯著；至於酒店預訂仍以上海、北京、廣州等一線城市旅客為主。

Trip.com並指，預訂量最高的旅遊項目首兩位均是演唱會，包括日本虛構女子樂團「TOGENASHI TOGEARI」10月2日首次在港舉行的演唱會等，顯示演唱會及大型活動影響旅客的出遊選擇。

Trip.com數據顯示，黃金周期間經高鐵訪港的內地旅客錄得增長，其中來自桂林及張家界的預訂升幅尤其顯著。（資料圖片／廖雁雄攝）

崔定邦料香港與桂林／張家界已達至雙向奔赴

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，雖然桂林及張家界並非內地一線城市，但也有過百萬人口規模，自直達香港的高鐵陸續開通後，桂林車程縮短至約3個多小時、張家界約6個多小時，因此當地旅客來港非常方便，目前已與香港達至「雙向奔赴」。

崔定邦認為，內地旅客的外遊習慣已出現改變，他們或在出發前少於24小時，才在旅遊平台預訂酒店及車票等，因此他建議加強推動高鐵遊，吸引長江以南的旅客訪港，因坐飛機需提前兩小時辦理登機手續，同時機場的位置通常遠離市區，即坐高鐵相比坐飛機更快更舒服。

例如我聽日嚟香港，我會聽朝瞓醒先做決定，呢種情況喺內地好普遍，因為實在太方便。 旅遊促進會總幹事崔定邦

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，桂林及張家界來港的高鐵車程只需約3小時，當地旅客來港非常方便，相信現在已達至「雙向奔赴」。（資料圖片）

旅遊業議會總幹事楊淑芬（左）指，十一期間1,200個內地旅行團訪港，涉及團友約4萬人，整體規模與去年相若。（資料圖片）

旅議會︰十一期間1200個內地團訪港 規模與去年相若

此外，旅議會總幹事楊淑芬今早在新城電台節目表示，黃金周期間內地旅客訪港人次料按年增長約4%至5%，達至125萬至129萬人次，旅行團佔1,200個，涉及團友約4萬人，整體規模與去年相若，當中60%以上來自大灣區，其餘來自南京、蘇州、青島或北京等地，不少是乘坐飛機訪港。

楊淑芬預計香港酒店平均入住率超過九成，相信不少內地旅客採取「一程多站」模式訪港，行程包括澳門及深圳等地，估計在香港平均逗留約一至一晚半。