十一黃金周｜運輸署籲的士司機向違法說不　兩年約230司機被記分

內地國慶黃金周期間（10月1日至7日）將至，入境處預計約有744萬人次經各海陸空管制站進出香港，料有大批旅客訪港，而的士司機是旅客來港後首先接觸的前線服務人員，其服務態度與禮貌直接影響旅客對香港的城市印象。



運輸署署長暨的士服務質素委員會主席謝詠誼今日（9月29日）率領委員會成員及多個的士業團體代表，呼籲的士司機在內地國慶黃金周期間秉持以禮待客之道，提供優質服務。



運輸署亦已透過的士業團體和的士車隊營辦商，提醒司機在黃金周期間不容拒載、兜路或濫收車資。運輸署，警方會在黃金周期間加強執法，打擊違法行為，保障乘客權益，而的士司機違例記分制度自二○二四年九月二十二日起生效，至今有約230名司機被記分。



今年內地國慶黃金周期間（10月1日至7日），入境處預計約有744萬人次經各海陸空管制站進出香港，當中包括香港居民及訪客。（資料圖片／黃寶瑩攝）

謝詠誼今日表示，上月訪港旅客人次創疫情後新高，預計今年黃金周訪港旅客會有所增加，加上《施政報告》提出拓展「+旅遊」聯動項目，旅客增長為的士業帶來更多商機。

謝詠誼籲同心擦亮香港公交「世一」金漆招牌

謝詠誼稱，當局呼籲同業抓緊機遇，提升服務質素，按規定提供電子繳費媒介予乘客，善用車隊的士專屬停車處接載已預約車隊的士服務的乘客，同時向違法行為堅決說不，同心擦亮香港公交「世一」和最佳旅遊目的地的金漆招牌。

警方會在黃金周期間加強執法打擊違法行為

謝詠誼指，運輸署已透過的士業團體和的士車隊營辦商，提醒司機在黃金周期間保持良好服務態度及主動協助有需要的乘客，不容拒載、兜路或濫收車資。警方會在黃金周期間加強執法，打擊違法行為。

謝詠誼指，為加強懲戒業內害群之馬，的士司機違例記分制度自二○二四年九月二十二日起生效，至今有約230名司機被記分，涉及濫收車資、拒載、兜路等。

如何投訴的士司機？

在記分制下，的士司機如在任何兩年內被記15分或以上，可被裁判官飭令取消駕駛的士資格，首次為期三個月，其後每次為期六個月。謝詠誼指，乘客如懷疑的士司機違規，可致電1823、電郵至tellme@1823.gov.hk，或致電2889 9999或電郵至info@tcu.gov.hk向交通投訴組投訴。