十一｜城巴推小童免費搭車　14條路線加強服務　另推預約開篷巴士

十一黃金周將至，城巴今日（29日）宣布將於10月1日至7日期間，加強多條城巴機場快線、口岸路線及旅遊路線服務，合共提供逾400個額外班次，以便利旅客穿梭本港各大景點，涵蓋14條路線，包括B3X號、B7號、15號、9號等。



城巴並推出預約式開篷巴士路線「H0 星光維港」，供內地旅客在微信預訂車票。而國慶節當日（1日）小童乘坐城巴車費全免，僅不適用於機場巴士及口岸路線等。



城巴推出預約式開篷巴士路線「H0 星光維港」，定位為升級版觀光城巴體驗，路線編號的「0」象徵為旅客帶來「0 排隊」、「0 等候」的無縫旅程。（城巴提供）

來往深圳灣口岸及香園圍口岸路線加強服務

城巴公布，十一黃金周期間（10月1日至7日），來往深圳灣口岸及香園圍口岸的路線將於旅客出入境高峰時段，提供最快5分鐘一班的頻密服務。由深圳灣口岸抵港的旅客，可於屯門轉乘往油尖旺的50號線，或往銅鑼灣的962X號線。城巴指已調配額外資源，適時加強連接機場及港珠澳大橋香港口岸的服務。

在旅遊路線方面，城巴表示除了山頂15系列路線會加密班次外，亦因應秋季郊遊旺季，加強由筲箕灣往返石澳的9號線服務。乘客可在在土地灣站下車，攀登龍脊遠足徑；或在鶴咀站下車，尋訪古老燈塔與海岸保護區；或坐至終點參觀獲評為二級歷史建築的石澳巴士總站。

適逢郊遊旺季，城巴加強由筲箕灣往返石澳的9號線服務。（城巴提供）

適逢郊遊旺季，城巴加強由筲箕灣往返石澳的9號線服務。（城巴提供）

推預約式開篷巴士路線「H0 星光維港」 微信預售車票

城巴並推出預約式開篷巴士路線「H0 星光維港」，主打「0排隊」、「0等候」的觀光體驗。路線配備升級語音導賞，途經中環核心商業區、灣仔海濱及西九文化區等熱門打卡景點。在10月2日至7日期間，該路線每晚提供下午5時30分、6時30分及7時30分三個預售班次，旅客即日起可透過微信「城巴商城」小程式提前購票。

此外，觀光城巴夜間路線「H2K 夜賞香港」亦會加密班次，高峰時段最密達4分鐘一班。

城巴推出預約式開篷巴士路線「H0 星光維港」，定位為升級版觀光城巴體驗，路線編號的「0」象徵為旅客帶來「0 排隊」、「0 等候」的無縫旅程。（城巴提供）

10月1日推小童免費乘車優惠 四類路線不適用

城巴為配合十一慶祝活動，將於10月1日推出小童免費乘車優惠，涵蓋約170條日間巴士路線，4至11歲小童用小童八達通或城巴接受的電子支付工具，上車時如常拍卡或掃描二維碼，即可免費乘車。

優惠不適用於城巴機場快線（A線）、口岸路線（B線）、觀光城巴（H線）、通宵路線（N及NA線）及非專營巴士路線。