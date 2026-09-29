十一黃金周｜政府料10.4傍晚為回港高峰　籲跨境出行人士及早規劃

內地十一黃金周即將展開，特區政府節慶安排跨部門工作小組今日（29日）表示，預計黃金周期間各陸路口岸人流及車流將顯著增加。當局特別指出，10月4日（周日）下午至傍晚時段預計為回港高峰期，屆時公共運輸服務等候時間或會較長，呼籲跨境出行人士及早規劃行程，盡量避開繁忙時間。



2025年十一黃金周最後第二日。（資料圖片／鄭子峰攝)

特區政府節慶安排跨部門工作小組表示，為應對龐大出行需求，運輸署已督導多家本地及跨境公共運輸服務營辦商加強服務。港鐵將於9月30日至10月7日期間，因應需求加強東鐵綫往來金鐘至羅湖或落馬洲站的列車服務；高鐵香港段亦會加開往返香港西九龍站及指定內地站點的車次。

陸路客運方面，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及落馬洲—皇崗穿梭巴士（皇巴）在跨境人流高峰期，班次將分別加密至平均約每1分鐘及每2分鐘一班。當局亦已增發跨境直通巴士配額，並提升連接陸路口岸的專營巴士B線班次至高於一般周末水平，營辦商會預留車輛及人手應變。

2025年十一黃金周最後第二日。（資料圖片／鄭子峰攝)

當局提醒，金巴及專營巴士B線等候時間或較長，計劃乘坐跨境巴士者應提早預訂車票。自連接港珠澳大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋停用後，珠海口岸及附近道路在假期高峰期交通極為繁忙，前往珠海人士應盡量使用公共交通工具並預留充足時間。此外，落馬洲管制站及深圳灣口岸將視乎現場狀況實施特別交通安排，優先讓公共交通車輛駛入，跨境私家車於車流高峰期或需較長時間輪候。

運輸署緊急事故交通協調中心已實施24小時運作，監察全港各區、口岸及主要車站情況。市民及旅客可透過保安局「口岸通」一站式平台或運輸署「香港出行易」應用程式，即時查閱各口岸過關狀況、金巴及皇巴等候時間，亦可透過微信公眾號查閱大橋珠海口岸車輛實時通關形勢，以作妥善安排。