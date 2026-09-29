港人鄧龍威菲國捲涉毒案26年刑滿　政府指助加快遣返　今日已返港

港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案距今約26年，被判囚終身監禁的他一直指是「冤獄」，經歷26載牢獄，其兄早前指法庭頒令今年7月30刑滿，惟仍未獲釋。《南華早報》報道指，鄧龍威已獲釋並抵香港。



政府發公稿表示，就一名在菲律賓完成服刑的港人的求助個案，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐菲律賓大使館、入境事務處協助在外香港居民小組，以及香港駐新加坡經濟貿易辦事處的大力協助下，該名港人今日在入境處人員陪同下返回香港。



2000年在菲律賓捲入藏毒案的港人鄧龍威（右），已被扣押當地監獄約26年。（資料圖片）

鄧龍威今日安全返港 在機場與家人團聚

特區政府表示，一向十分重視香港居民在外地被拘留或監禁的個案，高度關注香港居民的合法權益及致力為他們提供協助。特區政府自入境處在2003年接獲該名港人的家人求助後，多年來一直與公署及駐菲大使館保持緊密聯繫，為該名港人及其家屬盡力提供可行協助。駐菲大使館亦高度關注個案，在該名港人服刑期間多次派員探望，主動與當地司法部門接觸以跟進情況。

政府指，在得悉該名港人於當地完成服刑後，入境處與駐菲大使館積極與菲律賓當局跟進，並即時為該名港人簽發回港證件，以加快整體遣返程序。小組亦派員前往菲律賓，與駐菲大使館及菲律賓當局協調相關遣返安排。該名港人在入境處人員的陪同下，已於今日安全返港。在入境處的安排下，該名港人抵港後隨即在機場與家人團聚。

鄧龍威2018年取得入境菲律賓的紀錄作證，其兄（右二）當時對翻案曾滿懷信心。（資料圖片）

政府指，該名港人感謝駐菲大使館及特區政府多年來的協助，讓他能在獲釋後盡快回港與家人團聚。該名港人的家屬亦對於能一家團圓感到欣喜，感謝特區政府及入境處多年來一直就該名港人的情況與家屬保持緊密聯繫，並積極回應家屬的求助。

政府指，感謝公署及駐菲大使館就該名港人能在獲釋後盡快回港提供的支援與協助，令相關回港安排得以迅速並順利進行。入境處會繼續跟進個案，為該名港人提供可行協助。