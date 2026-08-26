鄧龍威菲國捲毒案囚26載　兄指法庭頒令7.30刑滿　惟至今仍未獲釋

港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案距今約26年，被判囚終身監禁的他一直指是「冤獄」，經歷26載牢獄，至菲律賓2024年底修訂「良好行為扣減刑期」計算方法，終身監禁囚犯服刑21年半可申出獄，令鄧龍威重獲自由現曙光。



鄧龍威兄長今日（26日）向《香港01》引述菲律賓法庭文件指，當地法庭已經頒令鄧龍威上月30日刑滿出獄，監獄無權繼續拘留，惟至今鄧龍威仍未獲釋。兄長指，鄧龍威精神飽受折磨，期望有關政府部門可協助他加快出獄程序。



2000年在菲律賓捲入藏毒案的港人鄧龍威（右），已被扣押當地監獄約26年。（資料圖片）

兄指鄧龍威須到監獄醫院身體檢查再送移民局 惟至今未進行相關程序

鄧龍威兄長指，菲律賓法庭已經頒令鄧龍威今年7月30日出獄，監獄已無權繼續拘留他，惟及至今鄧仍然被監獄拘留。其兄長又指，根據程序，鄧龍威原須到監獄醫院進行身體檢查，然後送至菲律賓移民局，惟至今未進行相關程序。

鄧龍威兄長又指，他兩個星期前曾向相關部門查詢，獲回覆須等待至菲律賓移民局「有位收人」才能移送鄧龍威。兄長指，弟被額外拘留精神上飽受折磨，期望政府可協助他加快出獄程序。

鄧龍威2018年取得入境菲律賓的紀錄作證，其兄（右二）當時對翻案曾滿懷信心。（資料圖片）

回顧鄧龍威案件，2000年他與朋友張泰安及另一名港人，在菲律賓捲入毒品案，他們被指控在毒品包裝上簽名，等於承認販運8公斤冰毒。直至2011年，三人被扣押11年終迎來審訊，鄧龍威與朋友被法庭裁定販毒罪名成立，被判處終身監禁，另一人則獲判無罪。

終極上訴維持囚終身 菲前年修訂扣減刑期計算方法重獲自由現曙光

其後張泰安2016年在獄中因心肺衰竭離世，鄧龍威為證明清白一直試圖翻案，並在2018年取得菲律賓移民局的入境紀錄，證明他當時抵達菲律賓的時間，與當地警方的監視時間不符合，於是同年向最高法院申請終極上訴，惟最終維持原判。至菲律賓2024年底修訂「良好行為扣減刑期」計算方法，終身監禁囚犯服刑21年半可申出獄，令鄧龍威重獲自由現曙光。