菲獄風雲｜港人鄧龍威菲捲涉毒冤獄判囚終身　兄證正按新例申假釋

捲入毒品案被菲律賓判囚終身監禁的港人鄧龍威，被囚25年，他一直指是「冤獄」。菲律賓去年底修訂「良好行為扣減刑期」的計算方法，終身監禁的囚犯需服刑21年半可申出獄，即理論上鄧龍威已屆出獄年期。



鄧龍威的兄長鄧龍彪向《香港01》確認，胞弟正按新例申假釋，期望他能夠成功申請，早日回家團聚。



弟弟鄧龍威與哥哥鄧龍彪的童年合照。（鄧龍彪提供圖片）

2020年終極上訴被駁回後，鄧龍彪細看判詞。（資料圖片／陳諾希攝）

2020年提新證據翻案 終極上訴失敗 已囚25年

港人鄧龍威於2000年在菲律賓捲入毒品案，被當地法院判處終身監禁，儘管提出新證據堅持翻案，但2020年仍終極上訴失敗，至今身陷囹圄25年，距離可申出獄尚有15年刑期。不過菲律賓去年底修訂「良好行為扣減刑期」的計算方法，終身監禁囚犯服刑21年半可申出獄。

被困菲律賓25年 鄧龍威有望結束25年牢獄之災

鄧龍威曾輾轉菲律賓多個拘留所和監獄服刑，鄧龍彪向《香港01》確認，胞弟正與民間成立的「鄧龍威事件關注組」，委託菲律賓的華人僑領，協助他聘用可信的當地律師，向監獄管理機構重新調取良好行為相關記錄，再申請人身保護令，以結束長達25年的牢獄之災。鄧龍彪指胞弟在獄中行為十分良好，期望他能夠成功申請提早假釋，早日回家團聚。

鄧龍彪遺憾當年不懂得為胞弟尋求協助

鄧龍彪過去受訪時說，由於鄧龍威自小貪玩，當時收到法庭的文件後曾誤信他販毒，對此感到愧疚，他感嘆25年前的一宗冤案，影響兩兄弟各自三分之一的人生，後悔當年不懂得為胞弟尋求協助。

鄧龍威2018年取得入境菲律賓的紀錄作證，鄧龍彪（右二）當時對翻案曾滿懷信心。（資料圖片）

鄧龍彪憶父親自殺後第七晚報夢︰垃圾桶都搵唔到威仔

兩兄弟的父親生前是警長，獲警隊刊物《警聲》讚揚智勇雙全和屢建奇功，然而時任警長的他最終卻選擇走上絕路，2002年在葵涌警署吞槍自殺，時年53歲。回想起當年的家中巨變，鄧龍彪認為胞弟蒙冤受獄，大概是父親的一個遺憾。

爸爸走了23年，年輕時曾經同老竇因為電視對白的一句在家裡嘈交，跟手離家出走。他說自己19歲已經做爸爸，我話咁咪唔識做老竇囉XYZ%…… 鄧龍彪

好記得爸爸自殺後的第七晚，夢入面對我講的第一句說話，係下面連垃圾桶都搵埋，都搵唔到威仔（鄧龍威）。 鄧龍彪

鄧龍威（右）與張泰安（左）唯一的合照。張泰安2016年在菲律賓服刑期間去世。（資料圖片）

鄧龍威等3人捲入毒品案 扣押11年才迎來審訊

回顧鄧龍威的案件，2000年他與朋友張泰安及另一名港人，在菲律賓捲入毒品案，他們被指控在毒品包裝上簽名，等於承認販運8公斤冰毒。直至2011年，三人被扣押11年終迎來審訊，鄧龍威與朋友被法庭裁定販毒罪名成立，被判處終身監禁，另一人則獲判無罪。

2018年掌握新證據申請終極上訴仍被法院駁回

其後張泰安2016年在獄中因心肺衰竭離世，鄧龍威為證明清白一直試圖翻案，並在2018年取得菲律賓移民局的入境紀錄，證明他當時抵達菲律賓的時間，與當地警方的監視時間不符合，於是同年向最高法院申請終極上訴，惟最終仍然維持原判，合共歷經4次審訊只換來失望。