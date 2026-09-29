鄧龍威獲釋返港｜兄接機團聚前發文感謝：再回家休息　迎接新生命

港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案在囚約26年，今年7月底刑期屆滿，在港府及多方協助下，今日在入境處人員陪同下返港。其兄長鄧龍彪在社交平台發文指，感謝特區政府、中國外交部駐香港公署、中國駐菲律賓大使館等，「好多謝一路以嚟關心、幫助威仔嘅朋友」。他指，會安排威仔去身體檢查，「再回家休息，迎接新生命」。



鄧龍威2018年取得入境菲律賓的紀錄作證，其兄（右二）當時對翻案曾滿懷信心。（資料圖片）

鄧龍彪在社交平台Facebook發帖文，上載一張在機場的候機的照片，他表示，感謝中國外交部駐香港公署、中國駐菲律賓大使館、特區政府，謝偉俊律師、入境處和機管局協助。

鄧龍彪指，「好多謝一路以嚟關心、幫助威仔嘅朋友，要多謝嘅人真係好多好多」。他形容，「針唔拮到肉唔知痛，受苦 26 年有多，老天爺都放過了吧，花生友們把口可以收吓。」

鄧龍彪指，沒有傳媒採訪，會安排「威仔」去身體檢查，「再回家休息，迎接新生命」。他自言就事件自責內疚多年，稱待會與弟見面，有機會「大喊一場」，但指，「情緒的存在是為了更了解自己，知道自己什麼事會難過，什麼事會快樂。」

其兄長鄧龍彪在社交平台發文指，感謝特區政府等協助。（鄧龍彪社交平台帖文截圖)

前議員謝偉俊：尚有多位港人在菲服刑後尚未能返港

曾協助鄧龍威的前立法會議員謝偉俊表示，上周知悉鄧龍威今天可返港。他形容，協助鄧龍威回港，是自己在立法會多年工作及願望，惟可惜任滿尚待完成，慶幸有始有終，今天終能劃上句號。

他續指，據悉，除了鄧龍威以外，目前尚有多位香港居民，在菲服刑期滿後，因種種原因尚未能回港，期望特區政府和其他議員能繼續關注，協助他們早日歸來。

港人張泰安（左）及鄧龍威（右）2000年被指藏毒，張其後突然去世，鄧則正被監禁。（網上圖片）

回顧鄧龍威案件，2000年他與朋友張泰安及另一名港人，在菲律賓捲入毒品案，他們被指控在毒品包裝上簽名，等於承認販運8公斤冰毒。直至2011年，三人被扣押11年終迎來審訊，鄧龍威與朋友被法庭裁定販毒罪名成立，被判處終身監禁，另一人則獲判無罪。

其後張泰安2016年在獄中因心肺衰竭離世，鄧龍威為證明清白一直試圖翻案，並在2018年取得菲律賓移民局的入境紀錄，證明他當時抵達菲律賓的時間，與當地警方的監視時間不符合，於是同年向最高法院申請終極上訴，惟最終維持原判。

至菲律賓2024年底修訂「良好行為扣減刑期」計算方法，終身監禁囚犯服刑21年半可申出獄，令鄧龍威重獲自由現曙光。鄧龍威兄長上月底引述菲律賓法庭文件指，當地法庭已經頒令鄧龍威７月30日刑滿出獄，監獄無權繼續拘留，惟至今鄧龍威未獲釋。直至今日，鄧龍威終在港府等多方協助下，在入境處人員陪同下返港。