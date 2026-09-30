天宮太空站｜科大發布天韻相機首批香港遙感影像　展現港科研力量

由科大牽頭研製的「天韻相機」早前成功由香港首位載荷專家黎家盈和另外兩位航天員，成功安裝在天宮太空站外指定載荷掛點位置，正式投入運作。科大今（30日）發布拍攝的首批香港遙感影像。科大土木及環境工程學系系主任兼講座教授張利民表示，國慶日前夕發布這批影像別具意義，是獻給祖國和香港的一份特別禮物，標誌着香港自主研發的科研載荷成功在天宮太空站開展科學任務，展現香港科研力量融入國家航天事業發展。



「天韻相機」於 2026 年 9 月 25 日飛越珠江口及香港大部分地區時的地面軌跡。（科大圖片）

過去數月獲取全球逾450個目標地區的影像數據總量達4.3TB

科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧表示，自黎家盈和隊友成功為「天韻相機」完成安裝並啟動該儀器以來，團隊持續進行儀器定標、校準、及數據分析工作。過去數月，儀器已獲取全球超過450個目標地區的影像，數據總量達4.3TB。由於香港及華南地區夏季多雲多雨，要捕捉高質量影像並不容易。

「天韻相機」甲烷探測儀拍攝的香港影像。影像中的顏色變化反映儀器接收到的不同輻射訊號（Radiance）強度，為分析溫室氣體分布提供基礎數據。（科大圖片）

「天韻相機」氣溶膠探測儀拍攝的香港影像。圖中顯示 440、685 及 865 nm 三個波長的光譜強度，可反映空氣中氣溶膠顆粒的濃度。（科大圖片）

首發布天韻相機香港遙感影像 清晰呈現香港及周邊地區地貌特徵

「天韻相機」是全球首款輕小型、高解析度、高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀。目前，該儀器已於天宮太空站持續執行在軌科學任務超過3個月，其間完成了多項系統測試、校準及定標工作。今次發布的香港影像及影片，分別由儀器配備的二氧化碳、甲烷、氧氣及氣溶膠四個探測儀取得，清晰呈現香港及周邊地區的地貌特徵。

圖示「天韻相機」一比一模型。(資料圖片/湯致遠攝)

科大指，即使太空站以每秒約7.7公里的高速圍繞地球運行，「天韻相機」仍能穩定獲取高質量、百米解析度的遙感數據，充份驗證了儀器的成像能力。團隊已完成主要在軌測試及精度校準，正式進入常規科學運行階段。