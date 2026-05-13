天舟十號｜科大研全港首個載荷「天韻相機」　助探測溫室氣體減排

科大牽頭研製首項香港科研載荷「天韻相機」（MUSICO）昨日（11日）成功搭載天舟十號貨運飛船登上天宮空間站。有「太空之眼」之稱的探測儀器，有四個探測鏡頭，可探測溫室氣體，助國家制定有效的減排措施。項目負責人蘇慧教授指，項目由零開始研發耗時僅兩年多，形容是一個奇蹟，認為其體現了國家對香港能夠參與到國家級航天項目的支持及認可。



科大牽頭研製首項香港科研載荷「天韻相機」（MUSICO）成功搭載天舟十號貨運飛船登上天宮空間站。圖示「天韻相機」一比一模型。(湯致遠攝)

圖示「天韻相機」一比一模型。(湯致遠攝)

載荷是指為直接實現航天任務而進行科學探測的設備、儀器、貨物以及人員。溫室氣體點源探測儀「天韻相機」的尺寸為60厘米長、50厘米闊、60厘米高，總重量不超過80公斤。儀器擁有四個鏡頭，包括三個鏡頭分別探測二氧化碳、甲烷和氧氣，以及一個氣溶膠探測鏡頭，亦具有在軌定標能力以監測和校正儀器性能變化。

探測儀透過測量及分析太陽光在穿過地球大氣層及反射時，被不同氣體吸收及反射的情況，包括把接收到的光分解成極細緻的光譜，以分辨不同波長的變化，同時透過分析氣溶膠，即空氣中的懸浮粒子（如霧霾、沙塵）散射光線的情況，更準確計算空氣中二氧化碳和甲烷的濃度。

項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧表示，團隊花約兩年多時間完成研發，形容這是一個奇蹟。(湯致遠攝)

項目負責人指研發從無到有歷時僅兩年多：係一個奇蹟

項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧表示，天韻相機每日會隨太空站環繞地球轉16次，每次會集中為一至兩個地方拍攝1,200幅相，覆蓋50x50公里範圍的環境。她續指，團隊花約兩年多時間完成研發，形容這是一個奇蹟。根據她在美國太空署工作的經驗，一般項目由無到有，或需時8至10年才能實現。

蘇慧表示，此項的目的是要獲取重點排放點源的CO2及CH4濃度和排放通量，涵蓋中國陸地上空99.6%的煤電廠CO2排放量和99.9%的煤礦CH4排放量，幫助決策者制定有效的減碳措施，及評估減碳的成效。

蘇慧指，「天韻相機」體現了國家對香港能夠參與到國家級航天項目的支持及認可，也展現了香港在研發上處於世界領先水平的能力。(湯致遠攝)

「天韻相機」體現香港參與國家級航天項目獲支持與認可

被問及項目對香港的意義，蘇慧指，其體現了國家對香港能夠參與到國家級航天項目的支持及認可，也展現了香港在研發上處於世界領先水平的能力。她認為，項目的成功會激勵更多香港的大學與科研機構，參與到航天項目中。

科大校長葉玉如指，科大會持續在深空探測領域投入資源。(湯致遠攝)

葉玉如：「太空之眼」是科大深空探測的開始 將持續投入資源研究

科大校長葉玉如致辭時表示，儀器又稱為「太空之眼」，不只為香港，亦為科大開設歷史篇章。她說，這部全球獨有的儀器，由科大工程師及科學家合力製造，助國家達成碳中和的承諾。她續指，科大會持續在深空探測領域投入資源，今日的成功對科大而言只是開始。