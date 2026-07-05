神舟廿三號｜港產「天韻相機」完成出艙安裝　各項實驗正密集推進

神舟二十三號航天員乘組進駐中國太空站已滿一個月，朱楊柱、張志遠及黎家盈正有序執行各項在軌任務。

中國載人航天工程發佈的最新一期《天宮TV》介紹，3名航天員已完成「天韻相機」的艙內組裝測試及出艙安裝任務。同時，乘組在微重力物理實驗、光環境要素實驗項目等方面均取得進展，並持續開展在軌健康監測。目前，神舟二十三號乘組的在軌工作進展順利，太空生活豐富充實。



最新一期的《天宮TV》介紹，3名航天員與地面科研人員協作，完成天韻相機艙內組裝測試及出艙安裝任務。

天韻相機是一部高分辨率、高精度探測儀，如同太空慧眼，由香港科技大學牽頭研製，可精准監測全球中低緯度重點區域的二氧化碳與甲烷濃度，有望為全球溫室氣體溯源與生態環境研究提供珍貴太空觀測數據。

3名航天員完成「天韻相機」的艙內組裝測試及出艙安裝任務。（影片截圖）

據此前報道，探測儀透過測量及分析太陽光在穿過地球大氣層及反射時，被不同氣體吸收及反射的情況，包括把接收到的光分解成極細緻的光譜，以分辨不同波長的變化，同時透過分析氣溶膠，即空氣中的懸浮粒子（如霧霾、沙塵）散射光線的情況，更準確計算空氣中二氧化碳和甲烷的濃度。

圖示「天韻相機」一比一模型。(湯致遠攝)

在中國太空站上，微重力物理領域多項實驗有序推進。乘組按計劃完成在線維修裝調操作櫃內，液基軟超材料重構和測量實驗模塊樣品更換，流體物理實驗櫃內實驗樣品更換，以及無容器櫃實驗腔體樣品清理、軸心機構電機維護、視窗蓋鏡片清潔等工作。

此外，乘組開展光環境要素實驗項目相關工作，通過調整及干預艙內光環境，並在調整前後進行航天員績效測試，探究特殊空間中光環境對人體心理感知與工作效率的影響。

乘組扎實做好空間站組合體平台照料相關工作，細緻開展艙內環境清潔，維持整潔安全的在軌環境，同時使用相關設備進行個人噪聲暴露劑量測量。

乘組持續開展在軌健康監測，3名航天員進行了血液樣本採集、離心處理與存儲，開展心血管功能檢查，眼壓及眼底檢查，以及多部位超聲檢查，完成骨密度測量，並使用太空體重秤，在軌測量身體質量，全面監測微重力環境下的生理變化。此外，乘組使用各類運動設備，積極進行在軌鍛鍊，保持良好身心狀態。

乘組開展光環境要素實驗項目相關工作。（影片截圖）

乘組進行在軌鍛鍊。（影片截圖）