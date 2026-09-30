MambinoOrganics一款嬰兒沐浴露含致敏物　海關拘1人涉違商品條例

【消委會／海關／嬰兒洗髮沐浴露】消委會今早（30日）發布最新一期《選擇》月刊文章，指出有一款標明不含致敏香料的嬰兒洗髮沐浴露，經檢測後發現含致敏香料檸檬烯，涉事產品為Mambino Organics的二合一舒敏洗髮沐浴泡泡（甜橙味），聲稱來源地是美國，消委會呼籲市民若使用後感到皮膚不適，應立即停用。



海關同日下午表示，早前派員到銅鑼灣商舖試購同款產品，送往政府化驗所檢測後證實含致敏香料檸檬烯，檢出量為0.11%，隨後在8間商舖共檢取34支產品，並拘捕一名42歲貿易公司女董事，涉違反《商品說明條例》。



海關9月30日公布，日前拘捕一名貿易公司女董事，涉嫌供應附有虛假商品說明的嬰兒洗髮沐浴露，違反《商品說明條例》。圖為涉事產品Mambino Organics的二合一舒敏洗髮沐浴泡泡。（政府新聞處圖片）

產品品牌︰Mambino Organics

產品名稱︰二合一舒敏洗髮沐浴泡泡（甜橙味）

聲稱來源地︰美國

大約零售價︰$148

標示容量︰170毫升

消委會總評︰4星



資料來源︰消委會9月30日《選擇》月刊



消委會9月30日發布最新一期《選擇》月刊文章，其中一篇題為《嬰兒2合1洗髮沐浴露評分！測26款香料致敏物質、檢視標籤》，發現有一款標明不含致敏香料樣本，檢出含致敏香料檸檬烯。（消委會圖片）

一款標明不含致敏香料的嬰兒洗髮沐浴露 檢出含致敏香料檸檬烯

海關今午（30日）公布，早前接獲消委會的轉介，指市面上有商戶涉嫌銷售成分與聲稱不符的嬰兒洗髮沐浴露，海關人員隨即到銅鑼灣商舖試購同款嬰兒洗髮沐浴露，並將樣本送往政府化驗所作檢驗。

最終化驗結果證實，該款標明不含致敏香料的嬰兒洗髮沐浴露，被檢驗出含致敏香料檸檬烯，檢出量為0.11%。而檸檬烯主要帶有柑橘類香氣，在空氣中經氧化後可形成具致敏性的氧化產物，部份人士接觸後有機會出現皮膚敏感反應。

消委會9月30日發布最新一期《選擇》月刊文章，文中提到其中一款沐浴露樣本，Mambino Organics的二合一舒敏洗髮沐浴泡泡（甜橙味）雖然包裝上聲稱「不含致敏香料」，但檢測發現其含有0.0774%的檸檬烯。（消委會圖片）

海關拘捕一名42歲貿易公司女董事 涉違反《商品說明條例》

海關隨後展開跟進調查，巡查各區售賣嬰兒洗髮沐浴露的商舖，行動期間在8間商舖共檢取34支同款嬰兒洗髮沐浴露，並拘捕一名42歲貿易公司女董事，涉嫌供應附有虛假商品說明的嬰兒洗髮沐浴露，違反《商品說明條例》，目前案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查。

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》規定，呼籲消費者應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作銷售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

消委會9月30日發布最新一期《選擇》月刊文章，文中提到其中一款沐浴露樣本，Mambino Organics的二合一舒敏洗髮沐浴泡泡（甜橙味）雖然包裝上聲稱「不含致敏香料」，但檢測發現其含有0.0774%的檸檬烯。（消委會圖片）

消委會籲市民若使用產品後不適應立即停用

消委會今早發布最新一期《選擇》月刊文章，其中一篇題為《嬰兒2合1洗髮沐浴露評分！測26款香料致敏物質、檢視標籤》，並提到不少樣本在包裝上標示「低敏配方」或「性質溫和」等宣傳字句，然而只反映產品配方傾向選用刺激性較低的成分，不代表產品完全不含致敏物質。

消委會又指，樣本Mambino Organics的二合一舒敏洗髮沐浴泡泡（甜橙味），雖然包裝上聲稱「不含致敏香料」，但在測試中檢測發現其含有0.0774%的檸檬烯，因此已將有關資料轉交海關跟進，並呼籲市民若使用產品後出現紅疹、痕癢或其他皮膚不適徵狀，應立即停止使用，若情況持續或惡化，應盡快求醫。