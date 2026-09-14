iPhone 18 Pro預購｜蘋果：盡快識別和取消欺詐交易　消委會拒評

蘋果公司Apple上周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，隨後多名網民在社交平台發文指，信用卡出現懷疑被盜用或未落單但被扣款的情況，警方昨日指，涉款金額共1470萬元。蘋果公司今（14日）回覆《香港01》查詢時指，所有已收到的訂單均會在處理前接受審核，並會盡快識別及取消任何可能已被提交的欺詐交易。



消委會則表示，警方已進入調查階段，消委會不便評論，籲市民參考金管局建議。



蘋果公司Apple上周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機。

KOL司徒夾帶收到恒生銀行發出的最少6個短訊。（司徒夾帶FB圖片）

也有其他搶購的市民收到恒生銀行發出短訊。（受訪者提供截圖）

蘋果官方發言人表示，所有已收到的訂單均會在處理前接受審核，正盡快識別及取消任何可能已被提交的欺詐交易。發言人指，被騙徒利用他人信用卡提交的惡意訂單，將被廠方從系統後台直接攔截並作廢。(見另稿)

蘋果Apple周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，不過網上隨後有多名網民在社交平台發文指，收到滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑遭遇詐騙或被盜信用卡，甚至有網民稱被騙徒盜用信用卡，累計交易逾6萬元。多間銀行其後先後發聲明指，若調查後確認有關交易未經持卡人授權，持卡人毋須承擔相關款項。

消委會：已進入調查階段 不便評論

消委會總幹事沈朝暉出席《選擇》月刊記者會時，被問有否收到市民投訴信用卡被盜用於購買iPhone，她指留意到相關新聞，警方已進入調查階段，消委會不便評論，籲市民參考金管局建議。