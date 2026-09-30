蔡天鳳案．開案｜賣樓起衝突　鄺球疑動殺機　認為蔡死可得豪宅

蔡天鳳碎屍案（HCCC 198/2025），今午（30日）在高等法院續審，控方開案陳詞時透露更多細節，包括蔡與鄺家交惡的經過。主控官郭莎樂指，蔡天鳳2019年花上6千萬元購買加多利山Kadooria的單位，是為了讓她和前夫鄺港智所生的一對子女居住，她亦讓鄺家住進單位，但她為想節省印花稅，把業主登記為前家翁鄺球。惟蔡天鳳於2022年左右想出售物業時，惹來鄺球極大不滿，二人因而起衝突，更從此交惡，蔡曾斥鄺球為卑鄙混蛋，鄺更曾想大打出手。

蔡後來向母親投訴，指前夫一家忘恩負義，蔡母便提出法律行動，鄺球終肯簽下授權書，並搬離單位。惟控方認為鄺球亦因此動殺機，他認為只要蔡天鳳一死，單位仍歸他名下。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳疑為避印花稅而用鄺球為加多山物業的登記業主。(蔡天鳳IG)

蔡天鳳花6千萬元在加多利山購入單位，是想該與前夫鄺港智所生一對子女居住。(資料圖片)

蔡獲譚家送曼克頓山單位

控方案情指，譚方駿原本已認識蔡天鳳和鄺港智。譚在澳洲留學後，蔡和鄺已分開，譚則和蔡天鳳於2015年底開始拍拖。惟因蔡和鄺的離婚手續未完成，蔡和譚未有結婚，但於2016年舉辦婚宴，蔡之後為譚誕下兩名子女。此外，蔡亦獲譚父送贈曼克頓山單位。

買加多利山要付印花稅 登記鄺球為業主

惟蔡擔心，譚的父母不想和她與前夫所生的子女同住，因此花費約6000萬元購入加多利山的Kadooria單位，該單位和蔡天鳳和譚方駿等人的住所，只有約5分鐘車程。因她當時已持有曼克頓山單位，若以她名義購入加多利山單位，需支付較高印花稅，因此她才把單位登記在鄺球名下。

豪裝單位買車請工人供鄺家

蔡亦有「豪裝」單位，並讓前夫一家在單位居住。她又購買一輛七人車，讓前夫一家享用，並替他們聘用一至兩名外傭。至2022年時，蔡又聘用鄺港傑為其私人司機。

蔡天鳳(左)除了買單位該鄺家享用，亦聘請了前大伯鄺港傑(右)為她的私人司機。(網上圖片)

蔡天鳳為避印花稅，用前家公鄺球欴名作加多利山單位的登記業主。(資料圖片)

控方透露，蔡天鳳曾笈前夫鄺港智(圖)2500萬買鐘錶。(資料圖片)

蔡曾給前夫2500萬購買鐘錶

控方亦提及，蔡於2020至2022年間，曾出資2500萬元讓前夫鄺港智購買鐘錶，鄺港智則向鐘錶公司支付1700萬元。

鄺球曾想打蔡天鳳但遭譚方駿阻止

但在2022年下半年，蔡與鄺球的關係開始惡化，蔡母建議蔡停止再接濟鄺港智。蔡為了便利女兒上學，亦計劃出售加多利山的單位，讓子女搬到屯門居住。鄺球起初卻不願意，二人多次爭執，鄺球亦常勃然大怒。其中一次見面時，鄺球更圖打蔡天鳳，但譚方駿阻止鄺動手。蔡多次要求鄺球簽賣樓的授權書，但鄺都拒絕。

蔡向母親抱怨鄺家忘恩負義

控方指，蔡不時向其母投訴鄺家，蔡母將蔡的微信名稱儲存為『心肝可愛的大寶寶』，庭上播放多段蔡在該微信向母親抱怨鄺家的海南話錄音，蔡提到他們在年初一與鄺家爭執，蔡說：「年初一，你都要我XX你。」蔡又稱她與鄺港智離婚多年，仍一直接濟他們，鄺家連一分錢也未出過，批評他們不懂感恩，忘恩負義。蔡亦後悔對鄺家太慷慨，更沒想過鄺球和李瑞香或會叫子女與她為敵，她形容鄺球為騙子和卑鄙混蛋，蔡母亦怒斥鄺球是「老狐狸」。

阿媽，你想想。我花了一大筆錢在鄺家身上，說實話，如果不是為了我的兩個子女和我好心，她能享有現在的生活嗎？媽你想一想，那過風筒都要數千元。由頭到尾，他們一分錢也沒出過。我跟他的兒子離了婚那麼多年，我也繼續幫他們，但這種人就是不懂感恩。如果他不是鬼，他是什麼？老實說，他會有報應的，他這樣做人有好處嗎？ 蔡天鳳其中一段以海南話向其母所說錄音

蔡母展開法律行動 鄺球終簽授權書

其後，蔡母威脅展開法律程序，鄺球於1星期才簽署授權書。此外，蔡更著鄺離開加多利山單位，亦不要聯絡她的子女。為了更快賣出單位，蔡不惜多付經紀佣金和減價。至蔡遇害當日，她亦帶了人上門睇樓，從閉路電視片段顯示，蔡迫切想賣出單位。

鄺認為蔡賣樓後會一無所有

控方指，因蔡決定賣樓，鄺球認為他或會一無所有，遂動了殺機。控方形容事情隨後變得醜陋，鄺球認為只要蔡一死，他就可以搬回加多利山，房子仍然屬他名下，所有事件會回復平常。鄺球亦認為難以獨自行事，因此計劃與兩名兒子，一同執行殺死蔡的計畫，各司其職。

租用偏遠村屋是計劃的第一步

鄺球等人顯然知道，蔡每日下午都會坐鄺港傑駕駛的私家車往接女兒，為實行計劃，鄺球做的第一件事是租用偏遠的村屋，用以處理屍體。

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