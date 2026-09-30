蔡天鳳案．開案三｜控方拆解殺人計劃細節　認為龍尾租屋早有預謀

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其部份殘肢在大埔龍尾村單位被人發現。她的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑，除了被控謀殺，亦有被控阻止合法埋葬屍體罪(HCCC 198/2025)，控方今午(30日)繼續讀出開案陳詞。



主控官郭莎樂稱，鄺球三父子決定行兇時，認為趁蔡往大埔白石角接子女放學是犯案的好時機，鄺球亦因此租下大埔龍尾村的村屋。他們亦選好行車路線，是向蔡一對子女就讀學校的方向行駛，蔡便不會起疑，至她發現不妥時，她亦應已被殺。



三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳(左)每天都坐由首被告鄺港傑(左)駕駛的汽車接子女放學，控方認為3名被告覺這是下手的好時機。(網上圖片)

控方認為次被告鄺球因蔡天鳳決定放售單位而動殺機。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

租下龍尾村單位是計劃的第一步

律政司外聘資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott SC）認為，鄺球因蔡天鳳決定放售加多利山的單位而動殺機，並找來兩名兒子幫手。由於蔡每日下午都會坐鄺港傑駕駛的私家車往接子女放學，他們認為這是他們的犯案良機。為實行計劃，鄺球做的第一件事，是租用偏遠地方的單位。他們並決定殺死蔡後，在單位內處理屍體，大埔龍尾村村屋是合適的地方。

行車方向無變免蔡起疑

控方解釋，蔡下午到大埔接子女放學，都要坐車經過高速公路。他們亦選好行車路線，刻意朝蔡天鳳一對子女就讀學校的方向行駛，令蔡不起疑心；待她發現不妥之時，預計已被殺害，他們並將會把她的屍體運至龍尾村單位。

3人均同意並參與計劃 誰動手並不重要

控方指，三人知道計劃是要殺死蔡天鳳，他們同意計劃並參與其中，誰人動手並不重要。