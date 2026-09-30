衞生署偕警突擊搜查尖沙咀兩處所　檢5900支未經註冊藥劑製品

因應有處所涉嫌向市民供應屬未經註冊藥劑製品的針劑療程，衞生署今日（30日）聯同警方突擊搜查尖沙咀兩間處所，包括一間聲稱提供醫療健康管理的公司，暫時檢獲超過5900支／瓶懷疑未經註冊的藥劑製品及／或第1部毒藥。署方稱，案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



衞生署今日（30日）聯同警方突擊搜查尖沙咀兩間處所，包括一間聲稱提供醫療健康管理的公司，暫時檢獲超過5900支／瓶懷疑未經註冊的藥劑製品及／或第1部毒藥。（政府新聞處）

衞生署表示，因應有處所涉嫌向市民供應屬未經註冊藥劑製品的針劑療程，今日（30日）聯同警方突擊搜查尖沙咀兩間處所，包括一間聲稱提供醫療健康管理的公司，暫時檢獲超過5900支／瓶懷疑未經註冊的藥劑製品及／或第1部毒藥。署方稱，案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），凡符合「藥劑製品」定義的產品，必須符合有關的安全、效能和素質方面的標準，並獲得香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在香港銷售。非法供應或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署如懷疑有人非法供應／或管有未經註冊藥劑製品，會展開調查及採取執法行動；如涉及醫護專業人員，會轉介至相關的專業規管機構跟進。

衞生署今日（30日）聯同警方突擊搜查尖沙咀兩間處所，包括一間聲稱提供醫療健康管理的公司，暫時檢獲超過5900支／瓶懷疑未經註冊的藥劑製品及／或第1部毒藥。（政府新聞處）

138宗個案涉出售或管有未經註冊藥劑製品被定罪

衞生署稱，由2021至2026年6月，藥物辦公室共處理138宗涉及銷售及／或管有未經註冊藥劑製品而被定罪的個案，最高刑罰為被判監禁10個月（所有涉案罪名總計），或罰款最高港幣242,000元（所有涉案罪名總計）。

衞生署會繼續按既定機制密切監察市場上銷售的藥物，不論是線上或線下的銷售渠道。衞生署亦會在收到情報或投訴後作出適當跟進。有需要時，衞生署會聯同其他執法部門採取聯合行動，或將個案轉介相關執法部門跟進。

衞生署今日（30日）聯同警方突擊搜查尖沙咀兩間處所，包括一間聲稱提供醫療健康管理的公司，暫時檢獲超過5900支／瓶懷疑未經註冊的藥劑製品及／或第1部毒藥。（政府新聞處）

此外，衞生署早前亦特別去信全港醫生及私營醫療機構，提醒他們必須遵守香港法例，在香港非法售賣或管有未經註冊的藥劑製品，均屬違法。

衞生署同時提醒市民，注射程序屬醫療程序，只應由本地註冊醫生或註冊牙醫施行。若有關於預防或治療疾病的疑問，應先諮詢註冊醫生，由醫生按個人健康狀況及最新醫學證據提供專業建議，切勿輕信未經證實的醫療聲稱，以保障自身健康和安全。