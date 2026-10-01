國慶黃金周｜漁護署：破邊洲預約連續6日額滿　早上9時440人到場

【十一國慶/十一黃金周/十一國慶黃金周/西貢/東壩/萬宜水庫/破邊洲/破邊洲觀景台】十一國慶黃金周展開，漁護署署長黎堅明今早（1日）聯同數名立法會議員，前往深受內地旅客歡迎的西貢萬宜水庫東壩及破邊洲一帶實地視察。黎堅明表示，今次十一黃金周首6日、即10月1日至6日，破邊洲預約名額已爆滿，早上9時一節有440人到場，接近每節上限500人。



方國珊今日（1日）前往西貢萬宜水庫東壩及破邊洲一帶實地視察，表示現場遊客較平日顯著增多。她又指據其了解，預約前往破邊洲的民眾當中，訪港旅客佔94%。（方國珊Facebook）

漁護署署長黎堅明與數名立法會議員今日（1日）前往西貢萬宜水庫東壩及破邊洲一帶實地視察。（方國珊Facebook）

萬宜水庫東壩及破邊洲一帶為本港旅遊熱點，其中西貢破邊洲正實施預約制，試行日期為9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周長假期，日限2000人入場。黎堅明今早聯同數位立法會議員前往現場視察。他表示，黃金周首6天、即10月1日至6日，破邊洲預約名額已爆滿，今早9時一節有440人到場，接近500人上限。他又表示，很多旅客遠道而來，希望他們不會空手而回，即使沒有預約，亦會盡量讓旅客上山，但他強調大前提是要安全，以及讓旅客有好體驗。

破邊洲預約人士逾九成為內地旅客

同行的立法會議員方國珊指，今日人潮明顯較平日踴躍，據其了解，在預約前往破邊洲的人士之中，訪港旅客比例佔約94%，整體秩序大致良好。她又指，破邊洲入口現場設有5名職員核對預約資料，整體入場流程順暢。相關政府部門及專線小巴營辦商亦已做好事前準備，積極加派人手在現場疏導交通、維持秩序及引導人流。

不過，方國珊認為旅遊配套設施方面仍有提升空間，如靠近浪茄灣入口的洗手間承受較大壓力，部份路段亦出現交通瓶頸及通訊問題。

方國珊今日（1日）前往西貢萬宜水庫東壩及破邊洲一帶實地視察，表示現場遊客較平日顯著增多。她又指據其了解，預約前往破邊洲的民眾當中，訪港旅客佔94%。（方國珊Facebook）

方國珊今日（1日）前往西貢萬宜水庫東壩及破邊洲一帶實地視察，表示現場遊客較平日顯著增多。她又指據其了解，預約前往破邊洲的民眾當中，訪港旅客佔94%。（方國珊Facebook）

方國珊建議相關部門應緊密監察公共交通班次與現場人流數據，靈活調配後備車隊疏導旅客，並在現場增設臨時衞生設施。交通方面，應在沿途適當位置增設避車處以改善行車暢順度；同時亦應加設加水站及加強流動通訊信號接收，多管齊下提升市民與旅客的安全及體驗。

方國珊認為部門應深入檢視今次國慶黃金周的運作數據與各項應變措施，積極研究將「預約制」進一步擴展至萬宜水庫東壩及其他熱門郊野景點的可行性。她指出，透過預約機制結合實時數據實施源頭分流，既能有效避免景點出現過度擁擠，保障市民與遊客的郊遊體驗，同時亦能保護西貢地質公園珍貴的自然生態。