國慶煙花最新｜周二22.5萬內地客訪港　港鐵重開所有出入口

【國慶日／十一黃金周／內地旅客／入境數字】今年內地十一黃金周（10月1日至7日）今日展開，今日以前，已有部份內地旅客提早訪港。入境處數據顯示，今日（1日）截至下午4時，約22.5萬內地旅客訪港。



由於晚上8時維港國慶演花匯演，港鐵為配合警方的人潮管制措施，暫時關閉部分車站出入口。十一黃金周出入境數字、國慶升旗儀式、市民享十一國慶優惠實況及晚上國慶煙花消息，持續更新。



▼2026年10月1日 國慶77周年市況▼

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【2026年10月1日】

【21:54】較早前暫時關閉的車站部份出入口，已重新開放。

【20:39】

尖沙咀站：B1, H, R

尖東站：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

高鐵西九龍站：天空走廊及觀景台



【20:29】最新暫時關閉的港鐵車站出入口及設施：

尖沙咀站：B1, H, R

尖東站：J, , L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4, E

佐敦站：B1, C2, E

會展站：B1

高鐵西九龍站：F, N, 天空走廊及觀景台



【20:22】

截至下午4時，入境處錄得約60.1萬人次出入境，出境人次為253,861，當中約19.2萬為港人；入境則有347,358人次，當中約22.5萬為內地旅客。

【20:19】最新暫時關閉的港鐵車站出入口：

尖沙咀：H, R

尖東：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸：D1, D4, E

佐敦：B1, C2, E

會展：B1



【19:38】最新暫時關閉的港鐵車站出入口：

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4, E

佐敦站：E

高鐵西九龍站：F, M, N, 天空走廊及觀景台



【19:20】為配合警方的人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站︰H, R

尖東站︰J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站︰D1, D4, E

高鐵西九龍站︰F, N, 天空走廊及觀景台



港鐵指，乘客請使用其他出入口，相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情況及最新人流管理安排，大家可留意港鐵 MTR Mobile 的 Traffic News 公佈的最新資訊。

【19:15】西九文化區表示，因應警方安排，連接九龍站與西九文化區的藝術廣場天橋已實施單向人潮管理措施，藝術廣場天橋只供訪客離開西九。前往藝術公園的訪客可經港鐵九龍站E4及E5出口，按照現場指示沿博物館道進入藝術公園。

【14:30】截至早上10時，入境處錄得約20.2萬人次出入境，出境人次為90,225，當中約6.9萬為港人；入境則有112,153人次，當中內地旅客有74,515人次。

【10：50】入境處數據顯示，周三（9月30日）全日共有461,521人次入境，約13萬是內地旅客，出境有507,020人次，當中香港居民有37萬。

【08：25】正在中國空間站（「天宮」空間站）執行任務的香港首位載荷專家黎家盈在國慶酒會以錄像形式送上祝福與感謝。

▼2026年10月1日金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式▼

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【08：00】​升旗儀式開始。

【07：52】​行政長官李家超出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，並在香港會議展覽中心（會展）大會堂為國慶酒會主禮，慶祝中華人民共和國成立七十七周年。李家超伉儷進場。

【2026年9月29日】

入境處9月29日出入境數據顯示，內地旅客入境錄得105,078人次，出境錄得104,077人次；而去年9月29日（周一）分別是104,955及106,389人次，即今年與去年數字相若。