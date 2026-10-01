Hotstone Yoga結業｜議員指預繳消費欠監管　促政府盡快完成立法

主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」於周三（9月30日）突然宣布結業，苦主群組至今集結近500人。規管預繳式消費大聯盟表示對高度關注，認為事件揭示預繳式消費仍缺乏妥善監管，期望當局盡快完成立法，同時要求規管將客戶名單轉售其他公司的做法。



《香港01》記者下午到場視察，發現有多名苦主在觀塘分店門外聚集。（羅日昇攝）

稱事件反映立法規管預繳消費有迫切性

民建聯新界北立法會議員、規管預繳式消費大聯盟召集人姚銘指，Hotstone Yoga結業前夕仍大肆推銷長期課程，預收高額費用，行為極不負責任。

他指，政府擬修訂《商品說明條例》，是次修訂涵蓋美容及健身服務等多項重要措施，包括設立7日法定冷靜期及14日退款期限、為合約期設上限、禁止重複銷售「相同服務」，以及為商戶扣除行政費設定上限。他稱，今次事件證明立法工作的迫切性，期望政府及立法會能加速完成後續立法程序，讓法例盡快生效落實。

立法會議員、規管預繳式消費大聯盟召集人姚銘指，Hotstone Yoga結業前夕仍大肆推銷長期課程，預收高額費用，行為極不負責任。（資料圖片）

倡政府規管連鎖會籍轉售

姚銘又說，不少結業營辦商在倒閉前夕或倒閉後，往往以「轉售/轉讓合約」為名，將客戶會籍移交予其他公司，部份承接公司隨後會要求苦主再繳付額外費用、加購新合約，甚或這些公司不久後又會結業，對苦主造成二次傷害。他指出，政府應嚴格規管連鎖會籍「轉售給其他公司」的運作機制。

北區區議員、大聯盟發言人吳耀祖則建議，苦主應妥善保留所有合約、收據、推銷對話紀錄及信用卡簽帳憑證，若以信用卡付款，應盡快聯絡發卡銀行，並向海關及消委會舉報備案。