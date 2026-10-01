世界綵燈大街長龍依舊　有人看完煙花賞燈　有人難忘清邁燈籠

維園的「世界綵燈大街」大熱，連日也大排長龍，康文署早前更宣布將展期延至下周三（7日）。而即使中秋節已過了差不多一周，今晚九時多，依然有不少人輪候進入大街。有看畢展覽的市民對來自泰國清邁的「蘭納燈籠」印象最深，因這款燈籠主色為白色，與中秋節常見燈籠不一樣，但與不同燈籠放在一起，感覺也不會很奇怪。



另有人在會展看畢國慶煙花後順道到場。上了年紀的羅女士指，自己不出夜街，所以即使知道「世界綵燈大街」很受歡迎，也沒有想過到場；而今日正好趁看畢煙花後順道逛逛。



今日（10月1日）晚上9時多，依然有不少人輪候進入「世界綵燈大街」。（洪戩昊攝）

經歷連日的大排長龍盛況，主辦單位嚴陣以待，排隊位置由球場開始一直延伸，觀眾要兜大圈才能到達位於球場後方的世界綵燈大街。即使距離中秋已過近一周，今晚仍有數以百計的人排隊。

羅女士剛在會展看畢國慶煙花，其後順道到維園逛逛。她直言，從新聞報道得悉世界綵燈大街很受歡迎，但因為不想排隊而一直沒有到場，「中秋嗰陣排一個鐘、兩個鐘，唔好預我」。她最多只會排半小時，而雖然現場有告示指輪候時間需60分鐘，但人龍不斷向前移動，所以她也能接受。

何先生中途離隊。（洪戩昊攝）

不過，亦有人中途離隊。何先生指，今日電車免費所以「遊電車河」，途經維園時，原以為過了這麼久，不用再排隊入場；豈料現場依舊有很多人，所以他排了十分鐘後，看到勢色不對便離隊。他不會感到可惜，因為相信每年也會有。

關太則等了40分鐘才成功入內，她認為尚可接受。對於世界綵燈大街，她認為「幾特別，唔錯」，但並無沒有特別喜歡哪個燈籠，她解釋因為不同種類的燈籠連在一起才漂亮。不過，仍有些燈籠令她留下深刻印象，她指對來自泰國清邁的「蘭納燈籠」印象最深，因燈籠主色是白色，在中秋節看到好像不太吉利，但她也笑言因為與其他燈籠放在一起，所以沒有問題。