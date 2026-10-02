高鐵工程延誤　港鐵與政府達共識支付22.5億　沙中線項目互不追討

政府今日（2日）與港鐵公司就廣深港高速鐵路香港段及沙中線工程項目，達成解決安排。就高鐵香港段項目於建造階段工程延誤，港鐵公司將向政府支付22.5億港元。



另外，就沙中線項目工程爭議，港鐵公司過去已經主動承擔整個項目的額外項目管理費用，和涉及紅磡站擴建工程質量事件的額外開支共約28億港元，雙方同意就項目工程延誤不作互相追討。



灣仔沙中線會展站地盤發現戰時炮彈。（資料圖片/警察FB圖片）

運輸及物流局表示，就高鐵香港段及沙中線項目在建造階段的工程延誤，政府團隊一直以嚴肅、嚴謹和專業的態度與港鐵公司跟進其作為項目管理人的責任，以保障政府及公眾的合理權益。

在雙方協定的爭議解決方式下，政府和港鐵公司雙方人員整理及分析大量資料，過程充分參考了獨立和專業的工程及法律意見，以釐清所涉的責任問題。雙方持續進行了多輪商討，積極解決爭議，最終成功達成共識。

港鐵：今年內一次過向政府支付22.5億

港鐵表示，根據解決安排，公司將於今年就高鐵香港段項目一次過向政府支付22.5億港元，至於沙中綫項目，雙方同意就工程延誤不作互相追討，不涉及任何額外付款。 港鐵公司行政總裁楊美珍表示，公司汲取當年兩個項目的經驗，並就項目的具體情況進行檢討及嚴正跟進。她指，公司引進一系列加強項目管理的措施，包括在工程管理、監察及科技應用等方面持續提升，在確保質量的同時，亦有助提速提效。

政府指已總結經驗 加強工程項目管治及監察機制

局方續指，政府與港鐵公司在高鐵香港段和沙中線的延誤事件後，已認真總結經驗，並在過去數年落實一系列切實加強鐵路工程項目的管治、監察和成本控制機制，進一步從制度層面提升項目管理和流程的監察。

政府與港鐵公司亦已把相關的制度，落實到現正推展的鐵路工程項目，包括古洞站、東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線、洪水橋站，以及北環線。政府會繼續嚴格監督鐵路項目的進度和推展表現，督促港鐵公司按預算如期推展新鐵路項目。同時，根據新鐵路項目的項目協議，港鐵公司須承擔所有與新鐵路項目相關的建造及營運風險，包括項目超支等風險。

高鐵站。（資料圖片／洪戩昊攝）

高鐵延遲3年通車 造價估算增194.2億

高鐵香港段及沙中線是由政府撥款興建和擁有的鐵路，並委託港鐵公司負責管理項目的設計、建造、測試和營運。高鐵香港段工程於2010年展開，原定2015年8月通車。因應工程延誤及成本超支，政府與港鐵公司於2015年簽訂補充協議，同意竣工時間延至2018年第三季，項目造價估算增加194.2億港元，由650億港元增加至844.2億港元，並以此水平「封頂」。

港鐵公司在2015年於政府向立法會申請追加撥款前，宣布向股東派發特別股息，政府作為港鐵公司大股東收到共195.1億港元特別股息。高鐵香港段於2018年9月正式啓用。

因紅磡站工程質量問題、會展站現戰時炸彈 港鐵已承擔28億

沙中線工程於2012年展開，「大圍至紅磡段」（接駁馬鞍山線及西鐵線成為屯馬線）原定2018年12月通車，而「過海段」（由紅磡伸延至灣仔會展及金鐘）原定2020年12月通車。因應發現宋皇臺站遺蹟、會展站地盤發現戰時炸彈、不可預見的地質情況及紅磡站擴建工程質量事宜等連串事件，屯馬線全線最終於2021年6月開通，而過海段則於2022年5月啓用。

項目造價估算亦由798.2億港元增加至907.3億港元。政府指，當年向立法會追加109.1億港元撥款，並沒有包括由港鐵公司主動承擔，整個項目的額外項目管理費用和涉及紅磡站擴建工程質量事件的相關額外開支共約28億港元。