屯馬線｜紅磡站五大問題未解決　剪筋禍首未追究　工程費用未封頂

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-20 06:30

沙中線紅磡站新月台明日將正式啟用，以配合6月27日全線通車的屯馬線。最新造價高達915億元的沙中線工程，金額之大相當於全港750萬人平均需付12,200元建造，惟造價未有封頂。施工期間屢傳醜聞，當中今日（20日）率先啟用的紅磡站擴建月台層，更曾捲入剪鋼筋等醜聞，亦是令屯馬線全線通車延誤的關鍵。 紅磡站新月台雖然正式啟用，政府及港鐵多番強調車站結構安全，但施工期間出現的工程問題，部分至今仍未有答案，責任究竟誰屬至今仍未釐清；亦未有人為此承擔法律後果。醜聞主角之一的工程總承建商禮頓建築，更已恢復承接政府工程；究竟日後如何確保紅磡站安全，港鐵並未一一解答。 《香港01》為讀者盤點車站工程，尚待處理的五大問題。

▼警方曾到紅磡站就工程問題搜證▼

1. 剪鋼筋問題責任誰屬？

剪短鋼筋醜聞始於2018年中，事件被傳媒揭穿後，在社會掀出軒然大波，之後陸續再發現擅改設計、遺失大量施工紀錄等問題，政府設獨立調查委員會徹查事件。

有份參與紅磡站工程的分判商中科興業董事總經理潘焯鴻，曾於聆訊提出，有大規模、有系統地剪短鋼筋，估計涉及逾千枝。之後無論是獨立調查委員會，抑或政府成立的專家顧問團，都確認紅磡站有鋼筋被剪短。

▼沙中線工程醜聞一覽▼

+ 5 + 5 + 5

調查委員會認為，車站不超過2%至3%的鋼筋被剪短，強調此舉屬違規行為，但情況不廣泛；顧問團則指，站內平均有3.3%的鋼筋被剪短，如以東西走廊月台層板與連續牆之間部分的約21,500個螺絲帽計算，即有約700支鋼筋被剪短，形容「這就不僅是地盤內偶有的操作」。

雖然當局已確認車站擴建工程有鋼筋被剪短，聆訊期間，分判商泛迅亦曾承認有工人將鋼筋剪短；而且調查委員會的中期報告及最終報告，都有關於剪鋼筋的段落，因可能影響刑事檢控，而一直未有公開。不過直至月台今日啟用，仍未有人為「剪筋」問題負上刑責，亦未能確定實際被剪短的鋼筋數目。

其他相關報道︰

屯馬線｜紅磡站新月台6.20啟用 東西鐵轉線需行3分鐘即睇新安排

屯馬線｜紅磡站工程醜聞回顧 曾致港鐵高層大地震 禮頓從未解畫

▼2018年6月6日，港鐵召開記者會為紅磡站鋼筋接駁問題解畫▼

+ 8 + 8 + 8

2. 疑濫用鋼筋推高造價 港鐵未有解釋

雖然有鋼筋被剪短，不過各份報告最終都得出結論，均指紅磡站結構安全，又或只要加固後便可安全使用。值得注意的是，政府顧問團的報告曾提到，紅磡站本身的設計包含大量額外結構強度，雖有緩解施工不當造成的後果，但如此大量的超額配置並不常見，形容「其設計用意並不清楚」，而且會引致施工困難、增加成本。

報告指，紅磡站部分位置所用的鋼筋數量，較規範要求多四倍，或會影響工程造價。（專家顧問團報告）

報告進一步指，紅磡站東西走廊層板頂層與連續牆接駁處，最少有40%的備用承托力；另有部分位置的超額配置分別為225%和467%。對於這些超額配置，報告指未能從港鐵得知合理原因。

港鐵回應引述報告稱，相關額外結構強度，除了增加成本及影響可建造性，亦有助減輕施工不當造成的情況。港鐵續指，紅磡站主體結構設計是在整個設計階段的最初期開展，當時按車站的計劃用途設計，由於涉及的結構非常複雜，所以在設計拍板的階段，計及了許多因素，之後顧問團建議港鐵應改善作業安排，避免過份保守的設計，以達致成本效益目標；就此港鐵會跟進顧問團提出的觀察和建議。

3. 禮頓姊妹公司照接政府工程 港鐵仍未追究責任

在工程醜聞上，總承建商禮頓建築為主角之一，但一直未有公開回應公眾，只有職員被傳召到獨立調查委員會作供。禮頓涉及剪鋼筋、擅改設計圖則、遺失大量施工紀錄等問題，委員會的報告批評，禮頓需為工程的「嚴重失誤」負責。

不過禮頓至今仍未負上任何責任，雖然禮頓曾於2018年10月，被政府「罰停賽」21個月，不得投標政府工程。然而在停賽期間，其姊妹公司「CPB Contractors」曾中標運輸署逾2.1億元的工程合約，該公司的香港授權代表何志剛，是多間禮頓關聯公司的董事，而且CPB辦公室更印有禮頓標誌。

▼禮頓與CPB關係圖▼

禮頓至今只曾被屋宇署票控違反《建築物條例》，指工程期間在可變製冷劑流量系統(VRV)機房的鋼筋混凝土基腳工程中，批准或授權使用，或加入未符合建築物條例要求的物料。該案件將於本月下旬再訊，至於其他更大的工程問題，仍未有進展。

此外，由於工程問題，紅磡站需採取加固措施善後。港鐵曾表示，已預留20億元加固，並會按合約向禮頓追究。值得注意的是，該加固工程同樣由禮頓負責。

就此，港鐵回應表示港鐵公司會按照合約條款，保留追究承建商的權利，不過追究進度仍然未見下文。

▼沙中線紅磡站擴建部分地盤▼

+ 19 + 19 + 19

4. 調查委員會報告建議監測月台 港鐵未公開交代

受工程問題影響，獨立調查委員會建議，港鐵應於車站運作期間，持續監察車站結構。在《中期報告》時，一度提到應用光纖或其他方式，偵測車站的移動幅度；不過到《最終報告》時，則指相關儀器可能誤鳴，故建議改為派員目測，並持續一段時間，例如5年。

根據獨立審計小組的報告，提到港鐵有設相關的「長遠結構監察計劃」，例如監測地下水、人手測量路軌等。不過港鐵未曾公開交代相關措施如何跟進，究竟是否持續5年、會否公開相關監測數據仍是未知之數。

另外，專家顧問團報告曾提到，當時港鐵未就銹蝕、額外質量保證工作等敲定詳細建議，未知現時是否有相關計劃。

港鐵回應稱，長遠監察計劃及監察範疇已得到政府同意，並自今年3月起逐步落實。港鐵續指，監察計劃除了按獨立調查委員會建議，會安排註冊結構工程師目視檢查，部分位置亦已安裝儀器，測量及監察結構，強調有關安排與監察營運中的鐵路建築物的一般做法一致，港鐵會向政府提交相關的監察結果。

▼紅磡站新月台將於6月20日啟用▼

+ 6 + 6 + 6

5. 政府拒就造價封頂 港鐵要求支付13.71億元管理費

去年政府確認沙中線最新的工程費用為915億元。當時港鐵要求政府支付13.71億元的額外項目管理費，但政府認為理據不充份，拒絕支付；港鐵之後一直表示，會就款項與政府商討，未進一步交代詳情。

另外，運輸及房屋局局長陳帆去年就工程費用事宜到立法會解畫，但三度拒絕封頂，未知現時的費用是否最終造價。