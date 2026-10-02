北角天龍苑5院友染產碳青霉烯酶腸道桿菌　院舍涉未做好預防措施

衞生署衞生防護中心今日（2日）正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，涉及安老院「天龍苑」的5名院友，年齡介乎77至92歲，現時情況穩定。中心調查發現，感染源頭可能來自同一個安老院樓層的帶菌者，又指院舍未有妥善執行傳染病預防及控制措施，不排除細菌是經由員工或被污染的環境和物品在院內傳播。中心提醒院舍應按照「安老院預防傳染病指引」執行措施。



衞生署衞生防護中心今日（2日）正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，涉及安老院「天龍苑」的5名院友。（Google Map相片）

中心最近接獲醫管局通知，指北角一間安老院同一樓層有3名院友因自身疾病需要在公立醫院留醫。他們的入院篩查樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，懷疑在安老院受到感染。

中心隨即展開流行病學調查，並追蹤接觸者及進行篩查。中心其後在安老院發現多兩宗帶菌個案。全部5名病人，分別3男2女，年齡介乎77至92歲均為帶菌者，5人均沒有出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染的相關病徵，現時情況穩定。

不排除細菌經由員工或被污染環境和物品傳播

中心調查發現，上述5名帶菌者的感染源頭可能來自同一安老院同一樓層早前已知的另外一名產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌者。中心人員巡查涉事安老院後，發現院舍未有妥善執行相關的傳染病預防及控制措施，不排除細菌是經由員工或被污染的環境和物品在院內傳播。

中心已提醒院舍職員必須跟從指引執行所需措施，包括採用合適的個人防護裝備、加強員工和院友手部衞生，及徹底清潔和消毒環境及物品。中心同時建議院舍集中安置帶菌者在同一區域。

中心會繼續調查個案群組，在院舍進行篩查，以確定有否其他帶菌者。中心亦會繼續對該安老院進行醫學監察。

衞生防護中心。(資料圖片)

腸道桿菌（例如大腸桿菌和克雷伯桿菌）是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和血液感染。產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效。

這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，有機會導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。